Los mariscales de campo de Concepción

Una noche de semana en el predio Multievento de Concepción del Uruguay deja al descubierto un mundo de gente practicando diferentes deportes, haciendo gimnasia o caminando a lo largo de su pista. A los costados, las chicas de distintos equipos del fútbol femenino planean sus juegos del fin de semana, gurises dándole a la redonda en un desafío que incluye una impecable vista a partir de la escasa luz. Hasta toparse con cascos, hombreras y pecheras de plástico duro, que esperan en el suelo su turno. Y cerca de ellas, pibes entre 15 y 17 años que entrenan con una pelota ovalada, un poco más pequeña que la que se usa en el rugby. Cristhian Delmonte aparece para poner en cuestión a los desorientados. En Concepción se practica football americano desde hace casi 20 años, aunque pocos lo crean. Y Delmonte fue y es uno de sus principales difusores, además de practicarlo desde siempre. La agrupación uruguayense Football Americano Entre Ríos reúne a tres equipos: Yaguaretes, Cardenales y Yacarés, que dentro de un mes comenzarán con los juegos. Delmonte recordó los inicios en el diálogo que mantuvo con Ovación.

"Comenzamos en 2000, pero con menor nivel de difusión y de equipamiento. Parece mentira pero estamos casi ya a 20 años de eso. Recién en el 2016 pudimos comenzar a sentar bases con más firmezas, conseguir más cosas, más equipos, los cascos, las hombreras. Pasa que antes éramos gurises y dependíamos de los viejos y hoy laburamos todos y pudimos conseguir más cosas", expresó.

El crecimiento personal permitió tener "desde hace dos años, una movida un poco más fuerte que incluso nos llevó a tener una Liga con tres equipos, competir con chicos de Paraná, Santa Fe, Buenos Aires, Mar del Plata y en un torneo de verano internacional, con equipos del Uruguay".

Mientras Delmonte repasa la historia y los logros, el entrenador Luciano Montiel le da los primeros pases largos a los juveniles.

"Los juveniles comenzaron con la pretemporada, nunca los habíamos tenido, empezaron desde el año pasado y siguen creciendo y aumento en integrantes", dijo.

Sobre las formas de juego, Delmonte explica que se disputa "en dos modalidades: flag football, que mantiene todos los elementos tácticos y reglamentarios del juego pero restringe la violencia al ser menores y está destinada, en su mayoría, a los jóvenes. Los mayores sí hacemos el tradicional que se juega con casco, hombres y es bastante fuerte".

Si bien Concepción cuenta con tres equipos y desde hace dos décadas con práctica regular, recién en estos años el deporte está logrando una mayor inserción. Para Delmonte esto se debe a un "desconocimiento, porque antes no teníamos tanta difusión, no estaban fuertes las redes sociales. Ahora llegamos a mucha más gente. Pero, incluso hoy, cuando le digo a la gente que práctico fútbol americano, me miran y me dicen '¿cómo fútbol americano?'".

"Ahora queremos que la sociedad se entere, es un deporte gratuito, no cobramos ni cuota de ingreso ni nada. Brindamos todo, casco, hombreras, calzas, todo gratis, Es un deporte popular al que se puede sumar cualquier persona y por eso se han acercado una gran cantidad de chicos. Estamos contentos con el crecimiento. Los juveniles son el semillero, los que nos darán el futuro y, de hecho, los estamos integrando con los mayores", agregó.

En un país futbolero por excelencia y con otros deportes con más inserción, el football americano está llegando a los jóvenes en Concepción porque, como remarca Delmonte "vienen buscando algo nuevo. El que llega no lo hace porque es fanático del fútbol americano, esos son una minoría, el resto, la mayoría llega buscando algo nuevo. Hoy está muy desarrollado en casi todo el país, con ligas muy importantes como en Capital Federal, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Neuquén y en Montevideo. Con los últimos jugamos allá y nos devuelven la visita con el Torneo Internacional de verano". Los juegos con los equipos de la capital provincial fueron "dos Tazones del Mate (se le pone tazones por las copas del football americano) en el 2018 y ganamos ambos partidos. No es referencia porque las mejores ligas son las de Buenos aires y Rosario y para jugar con ellos estamos uno o dos escalones más abajo".

Delmonte repasó los juegos que se vienen para este año: "En abril será el campo de entrenamiento y en mayo comienza la Copa Federico Kurz, en honor al capo máximo de todo esto con los tres equipos de Concepción. Además, la Agrupación Entrerriana de Football Americano forma la Selección que denominaron Los Teros.

















Los Teros, la Selección de Concepción





La Agrupación Entrerriana de Football Americano (AEFA) forma el seleccionado de Los Teros, equipo que participa de diferentes torneos en la región a lo largo del año.