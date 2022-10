Los jugadores de Boca que no aprovecharon su chance

A Ibarra le preguntaron por qué no puso a Agustín Rossi para los penales y fue claro

https://twitter.com/DiarioOle/status/1585612761257705472 A Ibarra le preguntaron por qué no puso a Agustín Rossi para los penales y fue claro"No consideré cambiar el arquero, les doy confianza a todos" pic.twitter.com/7R58imFCNe — Diario Olé (@DiarioOle) October 27, 2022

La reprobación de la gente además puede tener que ver con que para que juegue él, afuera debieron quedar Luis Vázquez y Gonzalo Morales, dos pibes que se ganaron el cariño y que hicieron más goles. El 38, pese a estar en una mala racha, lleva 13 en 78 (38 de titular). Y el Toro, dos en siete (uno de titular).

“Veníamos de muchos partidos, haber salido campeones significó un desgaste anímico grande. El equipo fue el mejor que podía poner, los jugadores hicieron un trabajo enorme. Quizás no fue el partido esperado porque no jugaron los titulares, pero lo hicieron bien”, explicó Ibarra tras la eliminación.

Orsini no fue el único que reprobó. Con menos tiempo en el club, porque llegó en el último mercado de pases, Facundo Roncaglia quedó pegado por varios errores graves en el partido, incluso en la jugada que terminó en el gol del 1-0 de Patronato. Aunque no pareció algo ocasional, ya que unos cuantos de los 13 partidos anteriores tuvo serios problemas para cortar, interceptar y mostrarse seguro en la zaga. Los hinchas, en medio de la atracción que genera Gran Hermano, no tardaron replicar una placa del programa con su imagen y nominar a Facu.

“Pagamos caro el error que cometimos. Y para eso estamos: para mejorar eso”, minimizó el entrenador.

Esteban Rolón y Norberto Briasco fueron los otros reprobados que no aprovecharon la nueva oportunidad, con partidos bastante discretos ante Patronato. Uno sin transmitir solidez ni garantías, con dificultad para para cerrar hacia sus costados. Y el otro, desconectado como wing derecho, con más sacrificio que desequilibrio.

A fin de año, a la hora del balance, llegará el momento de la nominación y de la gala de eliminación.