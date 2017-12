Los jugadores de Atlético Paraná fueron premiados por los dirigentes

El acto de premiación a los jugadores que participaron de los distintos campeonatos que organizó la Liga Paranaense de Fútbol en esta temporada 2017 se realizó en el estadio Pedro Mutio con la presencia de familiares y dirigentes.

Embed





La entrega de premio además contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales en el evento que se acercaron a las instalaciones. No todo fue deportivo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet junto a su comitiva inauguraron el sector de piletas para la temporada 2017/2018.





Parana 5.jpg Foto UNO Mateo Oviedo

Parana 4.jpg Foto UNO Mateo Oviedo

Parana 3.jpg Foto UNO Mateo Oviedo











En la ocasión se reconoció el desempeño de los equipos de Primera División y Sub 20 que se coronaron campeones, como así también a los pibes de las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 14 que fueron subcampeones, algo que hace muchos años no sucedía con nuestra institución. El primer premio fue para Víctor Olguin, técnico que viene ejerciendo su labor en el club hace varios años.





Embed





Paraná 2.jpg Foto UNO Mateo Oviedo

Parana 1.jpg Foto UNO Mateo Oviedo

Parana 6.jpg Foto UNO Mateo Oviedo