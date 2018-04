Los Jaguares festejaron en Melbourne

En un partido agónico en el AAMI Park de Melbourne, Jaguares logró la tercera victoria de la temporada, tras imponerse 25 a 22 frente a Rebels, el equipo local.

Fue un partido con idas y vueltas, en donde el dominio alternó entre la visita y los anfitriones, sobretodo durante el primer tiempo. Rebels supo aprovechar cada una de las pelotas con las que contó en los 40 minutos iniciales, las cuales en muchos casos fueron por pérdidas de control de Jaguares. Tal es así que el entretiempo encontró a la franquicia australiana ganando por 14 a 3.

La segunda mitad comenzó de manera similar, pero luego de la salida de Will Genia, el 9 local, y la levantada a partir de los jugadores que ingresaron en Jaguares, los argentinos cambiaron el rumbo del partido.Al comienzo del complemento, Haylett-Petty encontró el try luego de que su número 8 se levantara de un scrum dentro de las 22 de Jaguares. El partido parecía estar liquidado.





14418 F2 Jaguares.jpg.jpg







Sin embargo, los argentinos mantuvieron la concentración y respondieron rápidamente. Sebastián Cancelliere, luego de que Joaquín Tuculet le dejara el camino libre con un claro, simple, pero efectivo dos contra uno, apoyó en la zona sagrada de Rebels. El moméntum obtenido sufrió un empujón gracias a la amarilla a Faulkner, pilar de los locales.

Ramiro Moyano acercó a la visita con un try a pura potencia, dejando en el piso a 3 defensores, y zambulléndose en el ingoal. Pero Jack Debreczeni, el apertura local, mantuvo a su equipo a salvo, con un penal a los postes.

Sobre el final de partido, y cuando parecía que el resultado estaba sentenciado, Leo Senatore tapó un kick en un ruck y recuperó la posesión de la pelota para Jaguares, que de manera veloz hizo llegar la ovalada a la punta, y Bautista Ezcurra no dudó en encarar el ingoal. Nico Sánchez convirtió la conquista, y Jaguares quedaba 25 a 22.

La última (las últimas) pelota fue para los locales. Cuando tuvieron la posibilidad de empatar el partido con un penal frente a los postes, se decidieron por el scrum como plataforma de lanzamiento, para lo que -esperaban ellos- fuera un try. 35 fases después, la defensa de la visita fue tan eficiente que logró recuperar la pelota, y así terminar el primer partido de Jaguares en Oceanía.





El testimonio del capitán

La franquicia argentina comenzó con el pie derecho el periplo por Ocanía, tras la victoria conseguida en la madrugada del sábado (la tarde en Melbourne, Australia), contra Rebels, quien marchaba primero en la conferencia australiana, por 25 a 22. "Fue una semana larga y dura por el tema del viaje".

La defensa de Jaguares fue determinante en el resultado. Al margen de la labor realizada durante el partido, sobre el final mantuvo el control y la eficacia por 35 fases de ataque local. "Entrenamos toda la semana la defensa porque sabíamos que Rebels tenía un ataque estupendo, por eso defendimos de esa manera en el final del partido."





14418 F3 Jaguares.jpg.jpg







"Quisimos ganar el partido, y eso se vio a partir de ese momento. Se vio el hambre del equipo y las ganas de llevárselo", sentenció el tercera línea y capitán del equipo. Brumbies, Blues, Chiefs. "Quedan 3 partidos durísimos de una gira larga de un mes, por eso no podemos relajarnos, y tenemos que ir a buscar la victoria a Canberra", dijo con confianza Matera.





Síntesis

Rebels 22-Jaguares 25

Rebels: Tetera Faulkner, Anaru Rangi y Sam Talakai; Geoff Parling y Adam Coleman; Ross Hayllet-Petty, Richard Hardwick y Amanaki Mafi; Will Genia y Jack Debreczeni; Marika Koroibete, Billy Meakes, Tom English, Jack Maddocks y Dane Haylett-Petty.Entrenador: David Wessels.

Suplentes: Jordan Uelese, Ben Daley, Jermaine Ainsley, Matt Philip, Colby Fainga'a, Lopeti Timani, Michael Ruru, Sefa Naivalu.

Jaguares: Santiago García Botta, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Martín Landajo y Nicolás Sanchez; Sebastián Cancelliere, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Agustín Creevy, Javier Díaz, Juan Pablo Zeiss, Matías Alemanno, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Bautista Ezcurra y Joaquín Tuculet.

Primer tiempo: 7´, Penal de Sánchez (J); y 9´ y 18´, 7´, Penal de Sánchez (J); y 9´ y 18´, Goles de Debreczeni por Tries de Billy Meakes y Marika Koroibete (R).

Resultado Parcial: Melbourne Rebels 14 – Jaguares 3.

Segundo tiempo: 4´, Penal de Sánchez (J); 8´, Try de Dane Haylett-Petty (R); 10´ y y 34´, Goles de Sánchez por Try de Sebastián Cancalliere y Bautista Ezcurra (J); 17´, Try de Ramiro Moyano (J); 24´, Penal de Debreczeni (R).

Estadio: AAMI Park.

Árbitro: Nic Berry (Australia).