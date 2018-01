Los Infantiles abren el telón del Triatlón Internacional de La Paz

Este viernes 19 los Infantiles darán inicio a la 34ª edición del Triatlón Internacional de La Paz. Los más pequeños saldrán a las calles para dar un verdadero espectáculo ante su público; el domingo será el turno de los Elite en Damas y Caballeros.





Para la jornada del primer día se esperan cerca de 180 pequeños atletas de todo el país formen parte de la actividades. Muchos de los cuales son hijos de triatletas y van de los 5 años a los 14 en ambas ramas.





triatlon.jpg Inscripciones Infantiles. Foto Prensa Triatlón



Las pruebas de las categorías Infantiles no poseen carácter de competitivo, y su objetivo es netamente participativo y recreativo para las promesas del deporte. No se consagran ganadores, ni habrá diferencia en la premiación entre el ganador y el último de cada competencia, recibiendo premios incluso aquellos que hayan abandonado la competencia.





Las categorías van desde Pañales A, B y C; Infantil A, B, C y D; Infantil Juvenil A, B y C. Todas formarán parte de la prueba de hoy.





El programa para la primera jornada es el siguiente: desde las 8, comenzaron las inscripciones para el Triatlón Internacional Infantil en la Oficina de Turismo ubicada en el Puerto local; a las 12, cierre Inscripciones Triatlón Internacional Infantil; a las 13, habilitación del Área de Transición (todas las categorías); a las 14, categoría 5/7 años; a las 14.40, categoría 8/9 años; a las 15.30, categoría 10/11 años; a las 16.45, categoría 12/14 años; a las 17.45, finalización competencias de Triatlón Internacional Infantil y a las 18.30 cierre con la premiación a todos los participantes de la prueba Internacional.





triatlon1.jpg Foto Prensa Triatlón



Cabe destacar los atletas de 14 años podrán optar entre correr en la categoría Infantil Juvenil A o pasar directamente a la categoría Menores B (distancia Sprint, que corren el sábado).





Los recorridos de la prueba son los siguientes: Natación: La etapa de natación se corre en aguas del Río Paraná. Todas las categorías nadan frente al Muelle del Puerto de La Paz, con una leve corriente a favor. Los chicos nadan con las máximas medidas de seguridad: guardavidas munidos de torpedos en el agua acompañando a cada uno, personal de Prefectura sobre el muelle munidos de salvavidas, embarcaciones a remo en ambos laterales y lanchas rápidas en la zona externa.













Ciclismo: la etapa de ciclismo se corre en un circuito urbano de la ciudad. Tendrá como partida y llegada el Puerto La Paz; con desarrollo íntegro en calles de la ciudad cercanas al Puerto y con tránsito totalmente cerrado. Es un trayecto llano con algunas pendientes muy poco pronunciadas y pavimento en buen estado.





triatlon2.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira



Pedestrismo: la etapa de pedestrismo se corre en las calles cercanas al Puerto de La Paz. Con desarrollo íntegro por las calles de la zona cercana al Puerto de La Paz y con tránsito totalmente cerrado; recorrido llano con algunas pendientes muy poco pronunciadas y con abastecimientos cada 400 metros.





Es bueno aclarar que todos los participantes, sin importar puesto, recibirán remera del evento, medalla en llegada y diploma recordatorio.





triatlon3.jpg Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira



De esta manera se pondrá en marcha la competencia con los más chicos y será un fin de semana a puro triatlón.









Prueba de acuatlón en Concordia

Javier del Castillo (ACPC) y Juan Carlos Aranda (club Salto Grande) se reunieron con autoridades de Prefectura Puerto Concordia (Luis Miguel Barrios-Oficial Principal y José Alberto Celestino-Ayudante de Tercera), y también con el flamante Director del Ente Costanera (Aldo Álvarez), a fin de coordinar el comienzo de la 15° temporada del Acuatlón Concordiense que comenzará el próximo domingo 28.