"Los hinchas de Boca me felicitan"

Rodolfo D´Onofrio, presidente de River, reveló que los hinchas de Boca y de otros clubes del fútbol argentino lo felicitan por su gestión. Además, afirmó que el entrenador Marcelo Gallardo, mientras él se mantenga al mando de la institución, "seguirá hasta cuando quiera".

"Tengo el agradecimiento de los de River, me dicen que les cambié la vida por la final de la Libertadores. Lo que más me llama la atención es que muchos fanáticos de Boca me paran, me piden fotos y me dicen ´los felicito´, y creo que pasa por lo que hacemos día a día", manifestó el dirigente.

En cuanto al equipo, resaltó que "puede ganar o perder, pero el trabajo del técnico y sus ayudantes a la larga les da resultado". "Estoy convencido que seguirán logrando éxitos", prosiguió.

El hombre que ocupa el cargo desde 2013 también se refirió al mediocampista Leonardo Ponzio: "Está excelentemente bien. Me dijo que va a dar todo y su cuerpo irá diciendo hasta cuándo tiene que jugar".