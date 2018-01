Los goles del Checo ilusionan al Depro

El Checo, uno de los líderes futbolísticos y espirituales que tiene el Depro, anotó dos de los tres goles de la victoria del conjunto dirigido por Hernán Orcellet en el estadio del Lobo uruguayense, y estiró a tres gritos en los dos primeros juegos oficiales del 2018. El día después de la gran victoria del humilde Defensores de Pronunciamiento el exdelantero de Atlético Paraná y Patronato, entre otros equipos, dialogó con UNO y revivió una noche iluminada. La noche del goleador que tiene en sus pergaminos haber ascendido con los dos equipos más poderosos de la capital entrerriana, y ahora quiere hacer historia en la otra orilla.

—¿Podemos decir que hicieron saltar la banca?

—La idea siempre fue tratar de dejar bien parado a Depro y ganar el partido. En la serie hicimos dos buenas presentaciones. En la ida tuvimos poca eficacia en el arco de ellos y en el segundo se dio todo lo contrario en cuanto a resultado. Salvo los primeros 15 minutos, fuimos superiores en los dos partidos.

—¿Les llamó la atención los espacios que dejó Gimnasia, más allá de la ventaja que tenía a su favor?

—Gimnasia es un equipo que le falta trabajo y en la parte defensiva dejó muchos espacios. Entre la línea de volantes y los defensores tuvimos mucho espacios. Con Hernán (Orcellet) lo planificamos de esa manera sabiendo de los espacios que íbamos a tener. Más allá del resultado el hecho que Gimnasia estaba un gol arriba no iba a modificar nada. De hecho más allá que golpeamos en los momentos justos dominamos el trámite, pudimos sorprenderlo por esas falencias que tiene y una vez que se desvirtuó el partido se abrió más la brecha que había entre volantes y defensa y continuamos atacando.

—¿Estás recuperando tu mejor nivel en Pronunciamiento?

—La continuidad es lo que me da la posibilidad de tener un nivel alto. Vine con un desafío sabiendo que venía de no jugar tanto en Atlético Paraná. Depro me dio la posibilidad de trabajar, confiaron en lo que sé hacer y me debo al sacrificio, a mis compañeros que son muy buenos futbolistas. Trato de cambiarle un poco la cabeza a ellos porque creen o se siente un equipo muy humilde, que está bien que lo sea, pero le falta cambiar la cabeza en cuanto a profesionalismo y ambición. Tienen que ir por más porque son buenos jugadores. Eso es lo que se está viendo ahora. El desafío que tengo es saber que estoy disfrutando más el fútbol a medida que pasan los años y quiero potenciarme para terminar bien mi carrera y tratar de alargarla lo más posible. Pero para eso debo prepararme bien, estar bien de la cabeza, fuerte físicamente y con confianza futbolística. Eso se está viendo en Depro. Tengo la posibilidad de jugar que es lo que quiero y lo defiendo a muerte.