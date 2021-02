Los futboleros de la banda Pegó en el Palo

PEGÓ EN EL PALO (6).jpg Foto UNO / Mateo Oviedo.

En la formación hay hinchas de Boca, Vélez, Selección Argentina, de los Chicago Bulls de la NBA y uno de River. Ese es Castaño, el apuntado. “Yo siempre le digo que gane las copitas que tenemos nosotros y después hablamos, No hay problemas. Nosotros tenemos para brindar y mucho, más que ellos”, disparó Martínez, fanático de Boca y de inmediato se defendió el hincha Millonario: “Yo creo que en el 2018 fue la final más importante de los dos clubes. Creo que si la hubiese ganado Boca, Lucho me diría que es así, la final más importante, pero como la ganó River dicen que no es. Yo digo que es la más importante y ahí se termina todo”.

“Nosotros somos de verdad un grupo donde tenemos un gran compañerismo y una gran amistad. Y no nos cargamos mucho por el fútbol más allá que algunos se envenenan más que otros. Yo la verdad no me enojo mucho cuando me cargan, es más me rio. Creo que si te enojás te cargan el doble así que esa es la mejor forma”, confesó Luciano respecto del ida y vuelta por Boca y River y continuó Rodrigo: “Ya lo aprendimos a eso acá en la banda. Acá no te podes enojar porque el que se enoja pierde”.

Luciano fue a la nota con la casaca del Xeneize, una camiseta que tiene una historia especial. “Esta camiseta me la dio Paolo Goltz (Jugador nacido en Hasenkamp que vistió esos colores). Tuve la posibilidad de acceder a la camiseta y él se la alcanzó a un conocido. De ahí pude tenerla a esta camiseta. La verdad que muy contento por eso, amén que sea la original. Es porque me la dio él con quien tuvimos la posibilidad de compartir un show que hicimos donde fueron muchos futbolistas. Tenemos fotos y todo. Fue un evento que hicimos a beneficio en el Club Don Bosco donde estaban además de Paolo, el Gringo Heinze y Saviola”.

Finalmente y para la despedida los Pegó en el Palo pensaron en futuros desafíos futbolísticos: “Y la verdad que nos gustaría jugar con Los Palmeras, ese es uno de los deseos de Germy. A mi me gustaría enfrentar a mis amigos de Sabes que Sí, pero no se si se van a animar. Creo que vamos contra Sabes que sí con los que tenemos muy buena onda, pero hay ganas de jugar un fútbol 5 desde hace rato. A ellos los desafiamos”, aseguró Rodri.

La formación

*Luciano Martínez: voz.

*Rodrigo Castaño:voz.

*Germán Barbieri: teclados.

*Nicolás Sarasola: manager.

*Carlos Celico:bajo y coros.

*Julián Andrade: guitarra eléctrica.

*Walter Sommer Rabufetti: güiro.

*Alejandro Barbieri: operador de sonido.

*Facundo Rabuffetti: octapad.

*Cristian Cuatrín: octapad.

*Darío Montero: octapad