Y Ciclista se dio el gusto. Anoche se consagró campeón del Torneo Dos Orillas de básquet y puso la Copa que le faltaba en sus vitrinas. Superó a Olimpia por 72 a 61 en el segundo partido de la serie disputado en el Humberto Pietranera ante un gran marco de público. Dos equipos que se brindaron al máximo para un espectáculo sin precedentes.

Embed

Ciclista hizo un trabajo impecable en defensa y volvió a marcar la diferencia en los primeros 10 minutos (24-13). Franco Pividori 10 puntos y Pablo Bogado 12 marcaron 22 puntos de los 24 del primer cuarto. Fueron el arma más desequilibrante del juego y los abanderados de los ataques.

La intensidad para marcar de la visita volvió a ser determinante en el segundo parcial. La presión en toda la cancha obligó a Olimpia a resolver al límite. La pelota llegó sucia al poste bajo y a excepción de alguna intervención de Nico Sánchez, no tuvo un jugador para resolver en el uno contra uno. Mejoró la marca. Presionó el perímetro y evitó que el goleo no sea letal. Porque Ciclista Básquet llegó a sacar 16 puntos y ante ese escenario, un parcial más amplio pudo ser definitivo. El Verde hizo negocio en el segundo cuarto y se fue al descanso 41 a 26 arriba.

Los dirigidos por Mariano Passadore salieron a presionar en la salida desde el primer minuto del tercer chico, algo que no cedieron en todo el partido. Olimpia se vio desbordado e impotente. Y quedó expuesto al contragolpe y a las presiones de Lautaro Pividori. El Verde llegó a sacar 23 puntos de diferencia en el tercer cuarto. Olimpia con mucho orgulloso mejoró en defensa, llegaron dos triples y un parcial 9-0 que le devolvió la sonrisa. Y cerró el cuarto 18-15 que lo ubicaron a 12 a falta de los últimos diez minutos.

Y Olimpia fue a jugar su última carta. Tomás Gómez puso a su equipo a 8 de distancia y el partido se tornó dramático. Los errores y las pérdidas fueron una constante. Ciclista se cargó de faltas y le dio una variante para llegar al gol desde la línea. Mientras que Camisasca perdió a Claudé por 5 infracciones. Promediando el chico volvió la mejor arma de la visita. La presión al límite le dio resultado. Un par de contragolpes le dieron aire para jugar más tranquilo. Fue así que con autoridad y decisión para atacar el aro redondeó un triunfo para lograr el título de manera contundente.

Un ganador. Mariano Passadore, el DT más ganador del básquet paranaense, sumó su noveno título y el séptimo con Ciclista. Además sumó otro pergamino al llevarse por primera vez en su cuenta personal y en la del club, el Torneo Dos Orillas. Un gran semestre para la institución que en el 2018 tres títulos entrerrianos, un Nacional y la vuelta a la Liguilla luego de 14 años. Sobre esta consagración, el DT señaló: “El Dos Orillas es muy difícil ganarlo porque los equipos de Santa Fe se potencian. Tuvimos la chance y no la dejamos pasar. Es una copa que no teníamos, y yo tampoco. Ciclista es un club que respira básquet y ganamos algo único. No es casualidad que gane este torneo y otros más. Hay un gran trabajo de equipo”.

EL QUINTO. Platense, campeón de la Conferencia Sur, con la presencia del paranaense Lucas Goldenberg y el uruguayense Felipe Pais, y San Isidro de San Francisco, ganador de la división Norte, con el paranaense Hans Feder Ponce y el santaelenense Juan Ignacio Rodríguez Suppi, definirán hoy la serie final de la Liga Argentina por el único ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El quinto partido de una reñida contienda que está igualada 2-2 comenzará a las 21.

El primer juego fue para San Isidro en cancha de Plantese por 81 a 60. En la revancha, el Calamar empató como local (76-58). El elenco de San Francisco se puso match point en el tercer pleito jugado en su casa (79 a 66). Sin embargo Platense robó un juego (64-55) y empardó la historia.

DESCONTÓ. Instituto de Córdoba venció anoche a San Lorenzo como local y puso 1-2 la serie final de la Liga Nacional. La Gloria se impuso 75 a 66 en tiempo suplementario luego de igualar en 64. El cuarto juego de la serie se jugará mañana a las 21.

Los parciales: 13-24; 13-17 (26-41) // 18-15 (44-56); 17-16 (61-72).

Olimpia: Botta 9, Gómez 14, Alfonso 3, Nicolás Sánchez 8, Claude 6 (FI); Valentín Sánchez 3, Nasi 5, Caminos 0, Almeida 13, Marzilli 0. DT Hugo Camisasca.

Ciclista: Pablo Bogado 18, Passadore 0, Franco Pividori 22, Cassano 4, Francisco Bogado 4 (FI); Irigoitia 0, Befani 3, Padilla 0, Varela 0, Garcia 10, Cubasso 0, Lautaro Pividori 9. DT Mariano Passadore.

Árbitros: Atance-Rodríguez-Falico.

Estadio: Humberto Pietranera.

RESULTADOS - FINAL

Domingo 23 de junio

Ciclista 67-45 Olimpia (1-0)

Martes 25 de junio

Olimpia 61-72 Ciclista (0-2)

PLANTEL DEL CAMPEÓN: Enzo Passadore, Matías Befani, Franco Pividori, Pablo Bogado, Aitor Padilla, Franco Varela, Francisco Fravega, Eliseo Cassano, Francisco Bogado, Nahuel Garcia, Agustino Cubasso, Lautaro Pividori, Adriel Irigoitia, Bautista Tolomei, Leandro Chorvat y Bruno Grandoli. Cuerpo técnico: Mariano Passadore, Pedro Ayala y Daniel Cecotti.