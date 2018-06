Los entrerrianos titulares en Los Pumas

Antes de duelo ambos hablaron y analizaron el cotejo que se viene en el verde césped Sabalero. Kremer opinó: "Ahora lo que tenemos que hacer es mantenernos en el sistema de juego, en lo que nos propone el Huevo Hourcade, sabemos que si hacemos lo que entrenamos, se puede y seguramente estaremos bien. Después hay que mejorar la defensa, ya que tuvimos varios tackles errados. Otro punto que debemos pulir es la anticipación en los rucks, nos hacían lentas las pelotas, y eso es como que nos desconcentró",









Finalmente, el polifuncional forwards argentino, ya que juega de segunda o tercera línea, destacó: "Estamos cerca de mi provincia que es Entre Ríos, seguramente habrá gente de mi club Los Espinillos que vendrá a alentar a Los Pumas y el mensaje es que sepan que nosotros dejamos todo. Dentro de la cancha salimos vacíos, se de o no se de, pero igual seguimos trabajando para mejorar y para hacer las cosas bien en la revancha del fin de semana".





"La autocrítica nos hará crecer y mejorar para mostrar otra imagen. Vimos las cosas que no hicimos bien. Claramente tenemos que dar otra imagen el sábado porque no tuvimos una buena tarde. Nadie se destacó ni hizo lo que tenía que hacer dentro de la cancha. Cometimos errores que no los veníamos haciendo con Jaguares. Y fueron errores básicos. No tengo dudas de que lo vamos a corregir, pero también hay que decir que estuvo el mérito en Gales, porque tuvieron una gran defensa y se nos hizo muy complicado marcarles", analizó el paranaense Ortega Desio.