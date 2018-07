Los entrerrianos ganaron el primer partido en el Mundial

De esta manera, Argentina finalizó en el tercer puesto del Grupo D y enfrentará a Montenegro por los octavos de final, este miércoles a las 20.30hs.





Embed #FIBAU17 Final y primera victoria de Argentina en el torneo. Mañana los chicos jugarán los octavos de final frente a Montenegro.



ARG 74 - FIL 71



➡️Juan Francisco Fernández - 15 puntos y 12 rebotes

➡️Ezequiel Paz - 11 puntoshttps://t.co/w1rdxavzmu — CABB (@cabboficial) 4 de julio de 2018





Argentina comenzó un poco más impreciso que en los partidos anteriores. Ofensivamente le costó entrar en juego y los primeros minutos fueron de paridad. Pero luego, los más altos del equipo empezaron a hacerse sentir. Tomás Chapero y Juan Fernández fueron muy importantes en defensa, anulando a la superestrella filipina Kai Sotto, pero además dieron soluciones en ataque combinándose para 11 puntos en el parcial. Filipinas se mantuvo en juego gracias a su efectividad de tres puntos y su estilo vertiginoso. Pero el parcial fue para los locales, que se impusieron por 20-13.



En el segundo cuarto, se mantuvo la tendencia. Fernández se hizo aún más importante debajo de los tableros e incluso en el contragolpe. Además, el ingreso de Gastón Bertona fue eléctrico para el equipo. El base fue una pesadilla para la defensa rival en ataque rápido y generando tiros para sus compañeros. Sin embargo, apareció Sotto y Filipinas aprovechó una pequeña sequía de los chicos para volver al partido y ganar el parcial. Al entretiempo, el resultado era 36-32 a favor de Argentina con Fernández como goleador con 10 puntos.



El cierre del partido fue apasionante. Argentina logró sacar una pequeña luz pero rápidamente Filipinas dio vuelta el juego a base de triples y posesiones cortas. De ahí en más, ambos equipos empezaron a intercambiar lideratos y errores hasta que Mateo Díaz conectó un triple largo que consolidó la ventaja de Argentina y generó nerviosismo en el rival. Pero los chicos tuvieron problemas para liquidarlo y Filipinas llegó a los últimos segundos a un triple de distancia. Sin embargo, el intento agónico para empatar el partido no entró y la Selección Nacional U17 consiguió la primera victoria del torneo por 74-71.



Este miércoles comenzará la acción de octavos de final en ambas sedes, pero será el último día de partidos en Rosario ya que luego, toda la actividad se mudará a Santa Fe. Argentina, que terminó tercera en su grupo, enfrentará a Montenegro desde las 20.30hs nuevamente en el Estadio de Newell's Old Boys de Rosario. Argentina comenzó un poco más impreciso que en los partidos anteriores. Ofensivamente le costó entrar en juego y los primeros minutos fueron de paridad. Pero luego, los más altos del equipo empezaron a hacerse sentir. Tomás Chapero y Juan Fernández fueron muy importantes en defensa, anulando a la superestrella filipina Kai Sotto, pero además dieron soluciones en ataque combinándose para 11 puntos en el parcial. Filipinas se mantuvo en juego gracias a su efectividad de tres puntos y su estilo vertiginoso. Pero el parcial fue para los locales, que se impusieron por 20-13.En el segundo cuarto, se mantuvo la tendencia. Fernández se hizo aún más importante debajo de los tableros e incluso en el contragolpe. Además, el ingreso de Gastón Bertona fue eléctrico para el equipo. El base fue una pesadilla para la defensa rival en ataque rápido y generando tiros para sus compañeros. Sin embargo, apareció Sotto y Filipinas aprovechó una pequeña sequía de los chicos para volver al partido y ganar el parcial. Al entretiempo, el resultado era 36-32 a favor de Argentina con Fernández como goleador con 10 puntos.Resumen del partido con Filipinas. Los dirigidos por Diego Lifschitz arrancaron bien la segunda mitad con dos triples consecutivos y una racha de 6-0 posterior para darle la máxima de diez al equipo. Pero Tomás Chapero, de excelente trabajo defensivo, debió salir por acumular cuatro faltas temprano en el cuarto y eso le dio la posibilidad a Kai Sotto de hacerse sentir en el partido. El pívot de 2,16 y 16 años empezó a pesar tanto en ataque como en defensa. De esta manera, Filipinas dio vuelta el partido y pasó al frente al cierre del parcial. Pero una serie de buenas acciones individuales le devolvieron la ventaja para entrar al último cuarto con un marcador de 58-56.El cierre del partido fue apasionante. Argentina logró sacar una pequeña luz pero rápidamente Filipinas dio vuelta el juego a base de triples y posesiones cortas. De ahí en más, ambos equipos empezaron a intercambiar lideratos y errores hasta que Mateo Díaz conectó un triple largo que consolidó la ventaja de Argentina y generó nerviosismo en el rival. Pero los chicos tuvieron problemas para liquidarlo y Filipinas llegó a los últimos segundos a un triple de distancia. Sin embargo, el intento agónico para empatar el partido no entró y la Selección Nacional U17 consiguió la primera victoria del torneo por 74-71.Este miércoles comenzará la acción de octavos de final en ambas sedes, pero será el último día de partidos en Rosario ya que luego, toda la actividad se mudará a Santa Fe. Argentina, que terminó tercera en su grupo, enfrentará a Montenegro desde las 20.30hs nuevamente en el Estadio de Newell's Old Boys de Rosario.





LOS OCTAVOS

PROGRAMA DE PARTIDOS – Octavos de final – Miércoles 4 de julio

13.15hs – Santa Fe: Australia vs Mali

13.45hs – Rosario: Nueva Zelanda vs Francia

15.30hs – Santa Fe: Turquía vs Serbia

16.00hs – Rosario: Canadá vs Filipinas

17.45hs – Santa Fe: República Dominicana vs Estados Unidos

18.15hs – Rosario: Egipto vs Croacia

20.00hs – Santa Fe: Puerto Rico vs China

20.30hs – Rosario: Montenegro vs Argentina









Fuente: CABB

Por la última fecha de la fase de grupos del Mundial U17 que se celebra en Rosario y Santa Fe, Argentina logró sobreponerse a un rival incómodo y derrotó a Filipinas por 74-71 en un partido vibrante en el estadio de Newell's. El paranaense Juan Cruz Scacci terminó el partido con 7 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 16,49 minutos de juegos. Por su parte, el otro paranaense, Ignacio Varisco, jugó 2,28 minutos y anotó tres puntos y 2 rebotes. En tanto, Mateo Díaz, el jugador de Gualeguaychú, marcó 9 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 15,09 minutos de juego.