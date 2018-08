Los del Team Peligro festejaron en Concepción

Ante un gran marco de espectadores se desarrolló una velada de boxeo en el Club Almafuerte de Concepción del Uruguay que estuvo organizada por la Academia Amilcar Brusa. La noche contó con combates amateurs y entre ellos se destacaron las presencias de los paranaenses Jairo Suárez y Franco Catena, ambos del Team Peligro Paraná que lleva adelante el boxeador profesional Wenceslao Mansilla.





En la pelea estelar, en peso Pesado, Jairo Suárez (94 kilos) apabulló a Ángel Marrochi (118 kilos) de San Pedro Buenos Aires. Fue por RSC (Referí Suspende Combate) en el tercer asalto adjudicándose el título interprovincial que estaba en juego.





Por su parte Franco Catena se tomó revancha. El paranaense le ganó, en 85 kilos, por puntos en fallo unánime a Gabriel Tonelotto de Concepción del Uruguay.





"Estamos contento porque hicieron muy buenas peleas los dos. Catena venía de perder con el mismo rival y ganó por puntos en fallo unánime de visitante con todo lo que eso significa. Y Jairo obtuvo el Título Interprovincial ante un rival con más de 20 kilos de diferencia, era muy pesado y tenía un récord muy positivo de 18 peleas ganadas y tres empates. Fue por nocaut en el tercer round y es muy positivo para él", analizó Mansilla, el entrenador y agregó: "De visitante las victorias valen más. Ellos entrenan y son disciplinados. El sacrificio es lo más importante en este deporte".





Jairo Suárez, quien regresó al rugby, ganó y se trajo el cinturón para la capital entrerriana. En este sentido dijo: "Para esta pelea tuve dos semana después de haber jugado con Tilcara. Ahí aproveché y le metí más boxeo, pero después para la primera fecha del Súper 8 no pude llegar porque estaba contracturado. Pero en realidad el boxeo me da más para el rugby que viceversa".





Franco Catena tuvo revancha y regresó satisfecho de La Histórica. "Estoy muy contento con el desempeño porque en la primera la sensación fue muy fea. De boxeo hubo poco y esta vez me propuse subir frío porque sino me equivoco. Me olvido que esto es un deporte. Con la ayuda de Wence que me dio tranquilidad pudimos hacer una buena pelea".





OTRO MARCADORES

Además la noche tuvo éstos resultado: Juan Bravo (Team Barrios de Colón) GPP a Nicolás Sotto (Ferro); Carlos Figueroa (Escuela Capilla Cardozo de Villaguay) GPP a Cristian Arredondo (Ferro); Maia Baraira (Escuela Ibarrola de San Pedro) GPP a Luna Palma (Academia Brusa); Francisco Bidegain (Academia Brusa) GPP a Cristian Raffo (Escuela Nicolás Camino de Colón); Tomas Laclau (Gym La Vencedora de Gualeguaychú) Ganó por RSC a Nicolás Cignarelli (Academia Brusa); Carla Alcaraz (Academia Brusa) GPP a Antonella Molina (Escuela Espindola Box de Los Charruas) y Alexis Rebossio (Escuela Capilla Cardozo de Villaguay) GPP a Javier Araujo (Gym Escopeta Ruiz de Concordia). La pelea de Ilan González de San Justo no pudo realizarse porque su rival estaba fuera de categoría.









