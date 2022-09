Los convocados de Boca para el Superclásico ante River

Dentro de los concentrados aparece el defensor central Marcos Rojo, que se está recuperando de una molestia muscular en uno de sus aductores, y tiene grandes chances de aparecer dentro del once inicial, la duda pasa por si el Negro plantea una línea de cuatro o cinco defensores. Por otra parte, no figura sorpresivamente dentro de la lista el arquero Sergio Romero., a quien todavía no consideran que esté al 100 por ciento para jugar y lo proyectan para la Copa Argentina.

Además, volvieron a estar convocados el lateral derecho peruano Luis Advíncula y los mediocampistas Guillermo Pol Fernández y Alan Varela, ambos venían de estar suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. En cuanto al equipo, Ibarra habló en conferencia de prensa al mediodía, en simultaneo con Gallardo, y no dio detalles al respecto.

El equipo de Boca que Ibarra probó hoy de cara al Superclásico con River

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.