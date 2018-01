Los chicos y su clásica apertura del Tria

En la jornada del viernes se produjo el arranque de la edición 34 del Triatlón Internacional de La Paz. Los Infantiles dieron inicio de la actividad en el norte entrerriano. Este sábado sigue la acción y el domingo es el cierre con los Elite en ambas ramas.





ova 04 f2.jpg Foto: Prensa Triatlón de La Paz









Cerca de 180 pequeños atletas de todo el país formaron parte de las actividades. Es importante aclarar que las pruebas de las categorías Infantiles no poseen carácter de competitivo, y su objetivo es netamente participativo y recreativo para los chicos. Desde la organización recalcan que no se consagran ganadores, ni hubo diferencia en la premiación entre el ganador y el último, recibiendo premios incluso aquellos que abandonaron la competencia.





Las categorías que participaron fueron Pañales A, B y C; Infantil A, B, C y D; Infantil Juvenil A, B y C. Todas realizaron las tres etapas, natación, ciclismo y pedestrismo.





ova 04 f1.jpg Foto: Prensa Triatlón de La Paz





De esta manera se puso en marcha la competencia con los más chicos y dieron un verdadero espectáculo.









PROGRAMA. El cronograma para el fin de semana es el siguiente: Durante la tarde de este sábado estarán corriendo las demás categorías, juveniles, sprint, MTB, estándar y el paratriatlón. Además, por la noche, se llevará adelante la "Gran Noche del Triatlón Internacional", con entrega de premios y ceremonia de coronación de los campeones seguido de fuegos artificiales en la zona del Puerto local.





triatlon1.jpeg Foto: Antonella Toso Gemelli





triatlon.jpeg Foto: Antonella Toso Gemelli





El domingo desde las 15.30 será la largada de la modalidad Elite y Sub 23 Damas y a las 17, la largada de las mismas categorías pero en la rama masculina. Ambos partirán desde Complejo Barlovento. Luego será la premiación en la zona del Puerto.