Los chicos de Entre Ríos ganaron y son uno de los finalistas

En uno de los partidos correspondientes a las semifinales del noveno al 12° puesto del Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil que se desarrolla en Santa Fe, el seleccionado de Menores de 18 de la Unión Entrerriana de Rugby consiguió imponerse a su similar de Chubut por un contundente 42 a 14.

El cotejo se desarrolló en las instalaciones del CRAI, ante un buen marco de público, en una jornada de mucho calor, lo cual le permitió a la UER conseguir el pasaje a la final por el Ascenso, que tendrá como rival a Córdoba, el sábado, en cancha de Santa Fe Rugby Club, en Sauce Viejo.

Tras un arranque bastante equilibrado, la UER asumió por completo el protagonismo y comenzó a marcar claras diferencias en diferentes aspectos del juego.

La apertura del marcador llegó a partir de un penal concretado por el full back Tomás Lozano, pero después comenzó Entre Ríos a concretar varios ensayos en el ingoal patagónico. Eso le permitió irse al ganando con claridad el primer tiempo por 29 a 0.

En el complemento, se dio lo que era bastante simple de prever, y era que la UER iba a levantar el pié del acelerador, ya que con una diferencia importante en el marcador, la relajación se terminó dando. Eso fue aprovechado por Chubut que logró marcar dos ensayos, y ponerse 29 a 14. Los entrerrianos reaccionaron, acomodaron las piezas, ingresó gente de recambio, y el partido se reencauzó, y terminó ganando con absoluta solidez.

Entre Ríos alistó a: Ezequiel Machado, Ramiro Gurovich, Ignacio Gomez; Andrés Schroeder, Mauricio Fouces; Ignacio Mutio, Facundo Taboada, Lucas Moreyra; Tomás Cornejo, Bruno Heit; Franco Osuna, Mateo Santana, Julian Pistrilli, Octavio Paneta y Tomás Lozano. Entrenadores: Adrián Giupponi, Ignacio Miraglio, Víctor Abraham y Jesús Simón. Luego ingresaron: Francisco Florean, Valentín Haieck, Valentín Puchetti, Santiago Zorzet, Rómulo Aranda, Agustin Cardozo y Lukas Núñez.

Staff técnico de la UER: Adrián Giupponi, Ignacio Miraglio, Víctor Abraham y Jesús Simón (también preparador físico).

En el primer tiempo, para la UER, hubo dos tries, tres conversiones y un penal de Tomás Lorenzo, más un try de Julián Pistrilli y uno de Franco Osuna. En el segundo tiempo, un try de Ramiro Gurovich, más una conversión y dos penales de Tomás Lorenzo. Tomás Lozano fue el máximo anotador del encuentro, con 27 puntos. El jugador marcó dos tries, cuatro conversiones y tres penales, mientras que Franco Osuna, Julián Pistrilli y Ramiro Gurovich añadieron un try cada uno.

Por otro lado Córdoba le ganó 19-0 a San Juan y de ese modo, ambos ganadores se enfrentarán este sábado desde las 13.50 en Santa Fe RC ante Córdoba.

Los resultados de la jornada fueron los siguientes: semifinal de Permanencia: Nordeste 32-Sur 22. UROBA 47-Austral 10. Semifinal de Ascenso: Córdoba 19-San Juan 0 y Entre Ríos 42 – Chubut 14.

En cuanto a la Zona Campeonato, las semifinales del 1° al 4° puesto, Tucumán le ganó los puntos a Buenos Aires, y Cuyo a Mar del Plata por 13 a 9. Por el 5° al 8° puesto, Salta superó a Rosario 31 a 19, y Santa Fe a Santiago del Estero 35-10.

DETALLES. En la Zona Ascenso, en las semifinales del 9° al 12° lugar, Córdoba superó a San Juan 19 a 0, y Entre Ríos hizo lo propio con Chubut 42-14; en tanto, en los cruces del 13° al 16° puesto, Nordeste venció a Sur 32 a 22, y Oeste de Buenos Aires a Austral 47 a 10.

El próximo sábado, en Santa Fe Rugby Club, por el título, jugarán Mar del Plata con Tucumán; Santa Fe con Salta por el quinto lugar, y Rosario con Santiago del Estero por el descenso. En cuanto al ascenso, los cruces serán los siguientes: Córdoba con Entre Ríos, San Juan Chubut, Nordeste con Oeste de Buenos Aires, y Sur con Austral.