Los cambios que planea Scaloni

Después de la cómoda victoria que celebró la Selección Argentina de Fútbol en la noche del viernes en San Juan ante Nicaragua el entrenador Lionel Scaloni adelantó que analiza un par de variantes para el encuentro del próximo sábado ante Colombia, en el estreno en la Copa América Brasil 2019.

“Serán dos o tres, no más que eso. Estamos bien, estamos confiados. Vamos con buenas sensaciones”, remarcó el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa.

En principio, los jugadores que dejarían su lugar en la alineación inicial serían Juan Foyth y Marcos Acuña, quienes les dejarían sus lugares a Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico, respectivamente. Además, está la duda sobre la continuidad de Matías Suárez. El atacante de River Plate es una de las debilidades del entrenador. De lo contrario, ingresaría Ángel Di María.

Ante este escenario, el equipo que se perfila para ser titular ante Colombia sería: Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Gio Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredez; Lionel Messi, Sergio Agüero y Matías Suárez.

Argentina tendrá su estreno en la Copa América el próximo sábado en Bahía ante Colombia.

No se confía. Franco Armani se perfila para comenzar defendiendo la valla de Argentina en la Copa América. El uno de River estuvo presente el viernes en el juego que marcó la despedida de la Albiceleste del público argentino. No obstante, el oriundo de Casilda entiende que compite con dos grandes exponentes de la posición como Esteban Andrada y Agustín Marchesín y que su lugar no está confirmado.

“Hay tres arqueros en el plantel, los tres estamos peleando por ocupar un puesto, siempre con una competencia sana entre los tres. Nos llevamos muy bien, estamos formando un lindo ambiente entre nosotros. Después decide el técnico. Cada uno de nosotros tenemos que seguir trabajando”, dijo Armani luego del 5-1 a Nicaragua en San Juan.

En relación al juego disputado el viernes en el estadio San Juan del Bicentenario ante Nicaragua, analizó: “Tuvimos la pelota. Obviamente un equipo que nos esperó, que proponía recuperar rápido y salir de contragolpe, como nos juegan la mayoría de las selecciones. Pero estuvimos rápido cuando perdíamos la pelota, estar cortos en mitad de cancha, un equipo corto. Se pudo dar una diferencia abultada. Me parece que se hizo un gran partido, era lo que queríamos. Se mantuvo el dominio durante todo el partido. Fuimos efectivos a la hora de marcar. Se jugó bien, se trato de plasmar una idea de juego que es la que quiere el técnico. Seguimos mejorando, trabajando para llegar de la mejor manera al primer partido de la Copa América”, opinó.