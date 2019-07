Los barrios salen de gira

Desde hoy y hasta el 4 de agosto se desarrollará en Córdoba el Torneo Argentino de Clubes de Futsal, Copa de Plata, Región Centro. El certamen contará con la participación de tres representantes paranaenses: José Hernández, Mariano Moreno y Atlético Bajada Grande. Antes de emprender viaje a La Docta los protagonistas de los tres elencos palpitaron la previa con Ovación. El elenco Barranquero tuvo participación en un Nacional de categoría juveniles. En Mayores tendrá su estreno en territorio cordobés. “Tenemos la ansiedad y las ganas de estar ahí para ver de que se trata la experiencia. Tratamos de ajustar los detalles desde todo punto de vista.

En mi caso que soy DT, también me toca hacer de utilero y de preparador Futsal físico. De esta manera estamos en los detalles de juego como en que no nos falte una frazada”, remarcó Pablo Arriolla, entrenador de Atlético Bajada Grande. Mariano Moreno también tendrá su bautismo en un torneo de estas características. “La idea es ir lo mejor preparado aunque al ser nuestra primera vez no sabemos con lo que nos encontraremos. Como le toca a Bajada tratamos de estar en todos los detalles, tanto en lo deportivo como en lo institucional”, indicó Mauro Maidana, integrante del plantel de La Pluma. José Hernández tiene un amplio recorrido en Nacionales. Por eso se planteó un objetivo ambicioso. “Es un torneo que vamos a ganarlo”, aseveró Lucas Salvarini, salonista del Verdinegro. “Hemos tenido experiencia en el torneo División de Honor que es más complejo porque nos tocó enfrentar ante los mejores equipos del país. No tuvimos la suerte de llegar lo más lejos posible, pero a la Copa de Plata nos preparamos para ganarlo”, reforzó.

Para la Pluma y el Barranquero será la oportunidad de medirse y evaluarse ante elencos de otros puntos del país. “Más allá de la experiencia tiene mucho que ver con el aprendizaje. Nosotros incluimos mucho a lo que es la C20, que es lo que anteriormente llamábamos juveniles, y en la actualidad forman parte del equipo de primera. Que ellos sigan aprendiendo para nosotros muy importante”, valorizó Esteban Burgo Hergenreder, integrante del plantel de Mariano Moreno. “Tenemos muchos jugadores mayores de 30 años que han dejado de jugar y fueron suplantados por chicos del barrio. Nosotros no somos solamente chicos del plantel, sino que la mayoría vivimos en Bajada Grande. Por eso el sentido de pertenencia es muy importante. Lógicamente uno tiene sangre y compite para ganar y no vamos a alegrarnos con derrotas dignas, sino que, conociendo nuestras limitaciones, plantearemos los partidos para ganarlos”, apuntó Arriolla. “Desde José Hernández venimos en un proceso de transformación y una generación nueva que viene a raíz de un recambio importante. Quienes vienen desde juveniles hoy son pilares fundamental en el plantel de Primera.

Viajamos con la idea de seguir siendo competitivos. A diferencia de Bajada y Mariano Moreno venimos compitiendo desde hace varios años en los Nacionales, tanto en Primera como en Juveniles, y queremos capitalizar esta experiencia a favor. Son torneos que es clave el convencimiento que te da partido a partido”, aspiró Mauro Schroeder, jugador del Verdinegro. Para ser competitivos, desde Bajada apuntaron reforzar la faceta aeróbica. “En estos torneos se juegan todos los días a diferencia de la competencia local, que jugamos una fecha por semana. Si bien ajustamos cuestiones desde lo táctico en la preparación hicimos mucho hincapié en la cuestión física”, manifestó Arriolla. En Mariano Moreno también entendieron que la cuestión mental es fundamental. “Creo que la cabeza juega mucho porque enfrentaremos a equipos que no conocés.

El cansancio físico también se suma al mental por el hecho de estar ansioso hay que saber como llevar a cabo esas emociones que el jugador siente”, señaló Maidana. Pero la preparación no solamente tiene relación con lo estrictamente deportivo. Para afrontar la competencia se calzaron el overol y realizaron distintos tipo de eventos para solventar los gastos necesarios para formar parte del nacional. “Tenemos que tratar de conseguir los recursos vendiendo lo que sea y haciendo los trabajos que se necesitan porque demanda mucho dinero y si no lo conseguimos con ayuda, lo tenemos que poner de nuestro bolsillo. Por eso cuesta afrontar estos viajes”, indicó Maidana.

“La parte positiva de este problema nos lleva a fortaler la unión del grupo. Descubrimos cosas de cada uno de nosotros que desconocíamos. En mi caso me di cuenta que se cocinar locro (risas). Hicimos una, dos ventas. Y eso en cada club han realizado eventos de distintas características. Mariano Moreno realizó jornada pizza libre, nosotros otros eventos. Eso hace a la unión del grupo previo al viaje”, valorizó el DT de Bajada. El acompañamiento de los equipos es fundamental. Los salonistas entienden que la rivalidad solamente existe en el escenario de juego. Fuera de ellos reina la solidaridad. “Por suerte en el ambiente de fútsal nos conocemos, somos amigos y nos damos una mano. Si se hace un pizza libre conque vaya uno de otro equipo es una ayuda importante, aunque nunca es uno solo el que va sino que son varios los que nos acompañan. Desde ese lado está bueno porque no hay una separación de cada equipo”, dijo Maidana