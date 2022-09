Los barras de Boca no podrán ingresar al Superclásico

5KKO56Y6E5BQNEKPPSCNDSYQ5Q.jpg

Así da toda la impresión que ni Di Zeo ni Martín podrán regresar a las canchas hasta el 29 de marzo de 2023, cuando se les vence la medida impuesta. Por lo tanto, este domingo no estarán presentes en la tribuna donde se ubica "La 12", para ver el partido ante el equipo de Marcelo Gallardo.

La resolución está firmada por los jueces de Cámara, Jorge Eduardo Morán y Rogelio Vicenti, mientras que el tercer miembro de la sala, Marcelo Duffy, no suscribió por estar de licencia. Algunos abogados que suelen litigar en el fuero Contencioso Administrativo aseguran que no hay muchos antecedentes de una resolución en 24 horas de un recurso de apelación, claro que en esta oportunidad se trataba de una cuestión de importancia capital y con el Estado como parte importante. Ahora, el juez Lara Correa deberá definir el fondo del asunto y para eso había avisado que se tomará tres meses. Aunque ya no parece tener mucho margen para volver a darle la razón a los barrabravas.