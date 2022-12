Los argentinos que celebraron en la casa del clásico rival

La comunidad argentina desplegó un carnaval albiceleste en el balneario. Pero antes de vivir ese clima la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil abrió espacio al temor. “Habíamos traído camisetas y banderas, pero hasta que no estuvimos seguros no sacamos nada. En principio estuvimos camuflados, pero llegó un momento donde nos dominó la ansiedad porque no dábamos más. Era algo muy fuerte y teníamos la necesidad de salir a compartir y juntarnos con otros compatriotas”, confesó Georgina.

El parador es propiedad de un argentino que reside en Río de Janeiro. En ese espacio exhibieron una pantalla gigante donde los argentinos celebraron la conquista de la tercera estrella. La sal del mar estuvo de espalda a los turistas que sintieron la misma experiencia que en cualquier grada de un estadio argentino. “Fue todo emoción, abrazos con gente que no conocíamos, como sucede habitualmente en la tribuna San Nicolás”, subrayó Rodrigo, confeso hincha de Patronato, quien a la distancia visualizó otro fanático del Rojinegro con la casaca del elenco de barrio Villa Sarmiento. “En ese momento dije ´no puede ser que en Río de Janeiro me cruce con un hincha de Patronato´, pero no pude estar con él. Solamente lo vi a la distancia”, acotó.

Los dueños de casa estuvieron presentes en el lugar. Esto generó clima de clásico sudamericano en Copacabana. “No querían que ganásemos, pero hinchaban por Messi”, aclaró Geo. “Anteriormente estuvimos en San Pablo donde gritaron muchos en contra de Argentina. En cambio en Río hubo de todo. Muchos brasileros que estaban en el parador torcieron, como ellos dicen, por nosotros”, aclaró Rodrigo. “También tengo dos amigas que hincharon por Argentina, pero fue más una cuestión de afinidad”, aclaró Georgina.

Como sucedió durante todo el desarrollo de Qatar 2022 la canción que mayor entonó el pueblo argentino fue “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, el hit Albiceleste del Mundial con melodía de La Mosca Tsé Tsé. A su vez hubo temas orientados a los dueños de casa. “Cantamos ´Brasil, decime que se siente´. También hubo una destinada a Mbappe que se autocensuró rápidamente. Pero el que más se escuchó fue el tema de la Mosca. Ese fue el himno. Y los goles se gritaron con todo el alma”, detalló Rodrigo.

Festejo argentino en Copacabana.mp4

Las cábalas no se tomaron vacaciones. Estos rituales fueron respetados por Rodrigo y Georgina. “Tenemos dos remeras de la Selección, una de Messi y otra de Maradona. Cada vez que tuvimos puesta esas camisetas y nos sacamos una selfie antes del partido, Argentina ganó, ya sea en el partido o en los penales”, aseveró Rodrigo. “Por trabajo no pudimos ver juntos en el encuentro contra Arabia Saudita. Cuando venimos a Río dijimos que teníamos que llevar las camisetas, la bandera, sacarnos la foto antes del inicio del partido y mirarlo juntos. Vino bien la cábala”, señaló Córdoba.

El penal ejecutado por Gonzalo Montiel provocó el estallido en el balneario. Grito de desahogo. Lágrimas de emoción. Después del partido se largó la música. Se escuchó mucha cumbia, varios temas de Los Palmeras y de L-Gante. Fue el comienzo del carnaval albiceleste en las arenas cariocas.

“Estuvimos hasta la medianoche en el parador, pero la gente seguía llegando. Además hubo mucha gente porque todos los fines de semana se corta el tránsito en la avenida que está sobre la costanera y se transforma en peatonal. Ademas desde los edificios ubicados enfrente a la playa la gente comenzó a salir a los balcones. Cuando planeamos las vacaciones y nos dimos cuenta que podíamos estar mirando la final en Brasil dudamos por un momento. Pero después decidimos viajar igual”, narró Georgina, quien juntó a Rodrigo celebró en la casa del clásico rival