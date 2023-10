Los All Blacks se pusieron a tiro del empate ante Sudáfrica

Sudáfrica vence 12-11 a Los All Blacks en la final del Mundial de Francia 2023. Las dos potencias del rugby mundial van por el tetracampeonato.

Una primera mitad dramática en París

Esta final enfrenta a dos grandes potencias del rugby mundial que irán por el tetracampeonato.

Nueva Zelanda y Sudáfrica se enfrentaron en cinco oportunidades en Mundiales, con tres triunfos de los All Blacks y dos por parte de los Springboks.

Desde el inicio de los Mundiales de rugby, en 1987, los seleccionados de Sudáfrica y Nueva Zelanda suman seis de los nueve torneos -los cuatro últimos-, mientras que Australia obtuvo dos (1991 y 1999) e Inglaterra, uno (2003).

Los Springboks se consagraron campeones del mundo en 1995, 2007 y 2019, mientras que Nueva Zelanda obtuvo también tres títulos en 1987, 2011 y 2015.

Nueva Zelanda vs. Sudáfrica: el partido minuto a minuto

Pollard, con ayuda de los palos, pone en ventaja a los Springboks por 3-0. Sin embargo, los sudafricanos pierden a Mbonami, su hooker titular, por lesión.

Los Springboks no aflojan y lastiman a Nueva Zelanda. No alcanzan a vulnerar el in-goal de los oceánicos, pero Pollard acierta otro penal y aumenta la ventaja: los Springboks ganan 6-0. Frizell vuelve a la cancha y los All Blacks están otra vez con 15 jugadores.

Richie Mo’unga no falla y acierta un penal tras una gran jugada colectiva de los All Blacks. Ahora, el marcador está 6-3 a favor de Sudáfrica.

Savea comete una infracción y le permite a Pollard volver a sumar de a tres. La indisciplina neocelandesa es la razón por la que los Springboks están arriba en el marcador por 9-3.

Tras la certeza de que jugarán el resto de la final con un hombre más, Pollard acierta otro penal y pone el marcador 12-3 a favor de los Springboks.

Después de una gran jugada de Telea que casi termina en try por la punta de Ioane (lo evitó Arendse con un tackle salvador), Mo’unga descuenta y pone el marcador 12-6 a favor de Sudáfrica.

Un enorme pase de Jordie Barrett limpia la jugada, que deriva en Telea. El 11 neocelandés va siempre para adelante, y Beauden Barrett anota el primer try de la final. Mo’unga no acierta la conversión y el partido está 12-11 en favor de Sudáfrica.