Los 22 se celebran de manera virtual en la Filial

La Filial de River Plate Paraná, que lleva el nombre de Hérnán Díaz, llega hoy a los 22 años y sus dirigentes y socios están de festejos, aunque de manera especial ya que el coronavirus impide que sea como cada año. Esta vez las redes sociales serán el epicentro de las actividades.

José Facendini es su presidente desde 2014. Él habló del festejo en plena pandemia. “Es raro este cumpleaños en pandemia porque no podemos juntarnos a comer ni hacer algo solidario ya que no se puede hacer aglomeramiento de personas, así que será raro. Lo vamos a festejar de otro modo y en la semana vamos pasando toda la gente que nos saludó, los dirigentes, exjugadores y gente de Inferiores. También haremos unos vivos mañana (por hoy) donde estará, entre otros, Hernán Díaz. Serán a las 19, 21 y 22 horas. Todo será vía web como lo venimos haciendo todas las semanas. La vamos sobrellevando. Extrañamos ir a la cancha y las actividades que siempre hacemos, pero no queda otra”, aseguró el dirigente Millonario, quien luego se mostró orgulloso por ocupar el cargo que hoy le toca desarrollar. “La verdad que es un orgullo muy grande ser presidente en este momento. Yo estoy desde el 2005 en la filial y desde el 2014 como presidente. Somos una de las filiales más grandes del país y del mundo. Somos los que más actividades tenemos y colectivos llevamos, la que estamos mejor organizada y tenemos muchos socios. Estamos bien vistos en el club ya que ayudamos en las capacitaciones y en todo lo que requiere el club además de estar presentes en la parte solidaria como lo hacemos en Paraná. Para lo que podamos estar vamos a estar presentes. Es una satisfacción muy grande”.

“Queremos seguir trabajando de forma responsable y en la parte solidaria además de seguir llevando gente a la cancha para cumplir sueños, sea a partidos, visitas guiadas o partidos de despedida. Mucha gente que se hace socia de la Filial es porque su sueño es conocer el Monumental y a los jugadores, y eso tratamos de cumplirlo de alguna y otra manera”, agregó el máximo responsable de una Filial que funciona a la perfección

Pensando en el futuro, Facendini contó cuáles son los planes: “Para el futuro queremos hacer más socios de River y llevar más gente a la cancha y ayudar más aún. Nos planteamos en un momento hacer una fundación con un departamento independiente que se dedique a eso, a la parte social. Queremos agregar más deportes. Ya tenemos futsal masculino y femenino, vóley y Escuelita de fútbol en ambas ramas. Nos gustaría sumar más disciplinas, que los socios de la filial tengan más cosas para hacer y más pertenencia”.

UN REFERENTE. Federico Monjes, más allá de no ser el máximo titular, es uno de los principales actores en toda esta historia. Él jamás imaginó llegar al cumpleaños número 22. “La verdad que nunca soñé con llegar a 22 años. Soy socio fundador y de los que están aún desde cuando hacíamos reuniones para poquitas personas. Hoy, modestamente lo digo, somos una de las filiales más importantes del país, que mejor anda y llegando bien como corresponde respetando al hincha y no viviendo de ellos. Eso para nosotros es fundamental. Mantenerse bien durante tantos años realmente es un sueño. Cuando arrancamos jamás pensé que íbamos a llegar a los 22 años, y encima todo lo que nos falta porque estamos en nuestro mejor momento”, dijo, y continuó: “Es complicado hablar de lo mejor que nos pasó porque gracias a Dios hemos pasado muchísimas cosas buenas, pero creo que el punto de inflexión fue haber traído a Francescoli, porque realmente eso nos hizo dar cuenta de que podíamos hacer cualquier cosa. Ahí nos dimos cuenta de que hay que soñar, porque los sueños se cumplen realmente. Después hemos pasado momentos geniales como haber llegado al récord con nuestros micros. Llevamos ocho colectivos a la despedida de Cavenaghi, más los que fueron particulares”.