Llegó el día y Estudiantes puso primera. El equipo de Concordia arrancó con la pretemporada de cara a su sexta temporada dentro de la elite del básquet argentino. Ayer, cuerpo técnico y un grupo de cinco jugadores iniciaron las tareas de cara al Súper 20 a iniciarse a fines del mes próximo.

En este primer entrenamiento estuvieron presentes Leandro Vildoza, Eduardo Gamboa, Álvaro Merlo, Federico Grun y Gonzalo Torres, en tanto que se espera por la llegada de Martín Leiva para hoy o mañana, mientras que en setiembre se sumará el venezolano Pedro Chourio.

También se trata de un nuevo proyecto porque Eduardo Jápez tendrá la misión de dirigir por primera vez al Verde. Jápez llega con un extenso recorrido dentro del básquet. Inicialmente dentro de las divisiones formativas, en la cual dirigió Selección Argentina, pasando al grado de asistente técnico tanto en Boca Juniors, como en el Quimsa de Silvio Santander que obtuvieron el título de Liga Nacional en 2015. Luego le llegó la oportunidad de dirigir dos temporadas a Argentino de Junín y ahora su nuevo reto será en la institución concordiense.

"Lo tomo como una situación superadora, un cambio en mi carrera profesional. Estudiantes, dentro de los años de Liga Nacional, siempre fueron superadores y como le dije al equipo 'los entrenadores, cada vez que afrontamos una nueva competencia recibimos herencias'. Recibimos lo que dejó el proceso de Lucas (Victoriano) y no hay que olvidarse de esas cosas. Tampoco hay que olvidarse lo que Estudiantes a nivel internacional y lo que representó para la ciudad, como al básquetbol argentino", destacó a Ovación el DT.

"Damos inicio a un nuevo desafío que tiene Estudiantes en la Liga Nacional, con la presencia de cinco jugadores que están en la plantilla. Leiva con un problema de logística, es inminente su llegada. Sabemos que los jóvenes tienen una participación importante este fin de semana (Argentino U19) por lo que consideramos que no es importante que arranquen con su pretemporada. Trabajamos para que Pedro Chourio esté cuanto antes aquí. Estamos casi cerrando la posición del 3 y el 4 de extranjeros. Y viendo esa ficha mayor libre que quedaría para ver dónde la podemos tomar o si la tomamos más adelante", manifestó.

En cuanto al plantel que se conformó, Chiche hizo una rápida evaluación. "Sabemos que teníamos que armar un equipo totalmente nuevo a lo que fue Estudiantes en la temporada pasada, con la única continuidad que es de Leandro Vildoza. Conforme con lo que se fue contratando, fuimos despacio en buscar en las posiciones. Primeramente fuimos por Eduardo Gamboa, después pasamos a la de Martín Leiva, luego la de Gonzalo Torres que viene a cumplir esa función de 5 y 4 suplente y triangular en esa posición. Tenemos a Federico Grun, un proyecto interesante que venía haciendo muy bien las cosas en la Liga Argentina. Es un chico de U22 que el club lo proyecta con dos años de temporada. Y también Lalo Merlo para darle el descanso de lo que hará Leandro".

El técnico dejó entrever su etilo de juego que implementará en esta temporada. "Será muy vertiginoso, donde las características de los jugadores hacen a resoluciones rápidas. Vamos a tener que marcar muy bien nuestro equilibrio ante ese juego vertiginoso. Vildoza y Gamboa, jugadores revulsivos. El 3 que estoy siguiendo aparte de la revulsión, con muy buen lanzamiento a los espacios a pie firme y con una envergadura alta. El 4 con apertura de tres puntos con pelota al piso y Leiva haciendo el juego interior", expresó.

El entrenador remarcó lo que representa Gamboa al club por su pasado en la institución, con la cual ascendió a Liga Nacional en 2013. "Fue una de las decisiones que tomé como entrenador porque Eduardo es parte de la historia y lo que significa deportivamente para Estudiantes. Fue al primer jugador que le pedí a la dirigencia. Además había una condición con Mateo Bolivar, no es que Jápez no lo quería, sino que desde la dirigencia le habían planteado ciertos problemas contractuales, entonces sabía que Bolivar no iba a estar".

Consultado de los objetivo planteado al momento de ser contratado por la dirigencia, indicó que "lo primero que me dijeron los dirigentes es lo que siempre se le planteó a todos los entrenadores, que es competir. Armaremos ese equipo para ser competitivos". También manifestó que pondrá el ojo en los chicos del club. "Como entrenador uno es consciente que el resultado va de la mano, más en procesos cortos como es el mio, pero siempre trato de estar involucrado con las divisiones inferiores. Por supuesto que estamos dispuestos a darle esa participación a los jugadores jóvenes, por lo que habrá siempre 5 o 6 jóvenes acompañándonos permanentemente en los entrenamientos, eso fue consensuado con Jorge Díaz Vélez".









La conformación del plantel





Jápez hizo mucho énfasis en contar en sus filas con un histórico como Martín Leiva. Al respecto dijo que "es un jugador que siento que dentro del mix que estábamos armando, con mucha juventud incluida, hay que darle ese plus de calidad que son los jugadores con experiencia, determinación como lo pueden ser Leiva y Gamboa. Su liderazgo y lo que veo en su juego, desde lo defensivo, su pick and roll, todo lo que nos puede aportar en lo que quiero para el equipo".