Lo que hablaron Guillermo e Ibrahimovic

En su nueva experiencia como entrenador de Los Ángles Galaxy, Guillermo Barros Schelottotiene la responsabilidad de dirigir a una estrella del fútbol mundial: Zlatan Ibrahimovic.

En los entrenamientos se ha visto al Mellizo dialogar con el delantero sueco, quien reveló qué temas tocaron. "Estuvimos hablando, me preguntó cosas del pasado, su visión del ataque, ser organizados, más tácticos. Creo que todos conocen su filosofía de sus clubes anteriores, creo que se siente bien", dijo el delantero.

Además, el ex-Barcelona y París Saint-Germain, entre otros, contó: "Me siento bien, estoy haciendo todas las sesiones, aunque sólo van tres días. Me preguntaron si quería saltearme algunos ejercicios y no quiero, quiero hacer todo, porque si mi equipo corre, yo corro, si mi equipo sufre, yo sufro. Como dije antes, mi edad no es importante, lo que importa es mi mentalidad, y es a prueba de balas, así que hago lo que ellos hacen, y hago la máximo. No sé si voy a alcanzar a los más jóvenes, pero estoy por ahí... ¡y mucho más!".