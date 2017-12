"Lo primero que pregunté fue si con leucemia podía seguir jugando"

Elías Pereyra vive horas soñadas. El futbolista de 18 años firmó su primer contrato con San Lorenzo y viajará a la pretemporada con el plantel profesional, pero la del defensor no es una historia más. A los 12 fue diagnosticado con leucemia y atravesó dos años muy complicados para volver a vivir como un chico más: "Pasé de vivir en el colegio y jugando al fútbol a estar todo el día en un hospital", contó en Sportia.





"Después de tantos años de lucha, ver a mis viejos llorando con la firma del contrato es una alegría inmensa", admitió el lateral izquierdo que se describe "más ofensivo que de marca".





El Pampa Biaggio, que lo dirigió en Reserva, decidió sumarlo a la próxima pretemporada del Ciclón, y Elías recordó el apoyo que tuvo siempre por parte de la institución: "Hace más de 10 años que estoy y nunca me dejaron solo. Después de la enfermedad estaba mal por la quimioterapia y el club no me cerró las puertas. Me podrían haber dicho que mi ciclo estaba terminado pero me tuvieron un año de paciencia y eso lo destaco mucho".





Con la enfermedad en el pasado y tras un año soñado que incluyó marcar -y pedirle una foto- a Messi siendo sparring de la Selección, el defensor ahora va por más: "Si me decían que iba a vivir tantas cosas tan rápido yo no lo creía. Estoy viviendo un sueño hecho realidad y sé que van a venir más cosas".