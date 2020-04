"Lo peor que podés hacer es encerrarte"

La vida le propinó dos golpes durísimos a Cristian Romero Giraud. El marcador de punta nacido en Crespo formaba parte del plantel de Belgrano que afrontaba la temporada 2017 del Torneo Federal B cuando sufrió la pérdida de su novia, con quien mantenía una relación formal de ocho años.

Dos años después, el Gringo recibió otro mazazo. El mismo se produjo el 21 de marzo de 2019 mientras protagonizaba un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. Dentro del campo de juego Romero Giraud celebró la clasificación de su equipo, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, a la siguiente instancia luego de dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima La Plata en definición por penales.

Cristián Romero Cristian Romero Giraud se aferró a su familia

El Granate del norte de la provincia de Buenos Aires celebró una de las victorias más importantes de su historia. Sin embargo la fiesta se empañó rápidamente. Durante el encuentro el padre de Romero Giraud se descompensó en el sector de plateas del estadio 15 de abril de Unión de Santa Fe, el escenario de dicho cotejo. Minutos después, falleció

El Gringo no se encerró. Se aferró a la ayuda profesional para convivir con ese dolor desgarrador. A su vez prolongó su carrera deportiva y continuó en su formación universitaria como profesor de educación física. En tiempo de cuarentena el crespense rompió el silencio al recordar esos duros momentos que atravesó.

“La verdad que fue algo muy difícil. En 2017 había perdido mi novia, con quien tuve una relación de ocho años. De ahí mi vida dio un giro por completo, con ayuda de Fernando Gieco, quien nunca me dejó caer de la cabeza. También mi familia, que siempre fue muy unida y mis amigos siempre estuvieron. Por ellos pude salir adelante esa vez”, resaltó el crespense, en declaraciones a Ascenso en Argentina.

“Después viene lo de mi viejo. Fue un baldazo de agua fría, había estado con mi familia en el hotel antes de entrar a la cancha. Cuando hacíamos la entrada en calor los vi ingresar. Luego miré un par de veces y no los vi más y me parecía raro”, relató.

“Cuando terminó el partido mucha gente me decía ‘fuerza, loco’ y yo no entendía nada. Hasta que entró mi hermano junto al médico del club y me comunicaron la noticia. En primer momento no caía. Luego salí disparado a ver a mi vieja. Como yo no vivía con ellos, en primer momento no caía. Me costó mucho cuando volví y no estaba él acá, muchas veces por un ruido a uno le parecía que llegaba y ya no venía”, agregó.

>>>Su papá falleció en la tribuna. El duro golpe de Cristian Romero Giraud

El crespense confesó que se sintió responsable de la pérdida de su padre. Pero aclaró que adquirió fortaleza con el correr del tiempo. “En el primer momento me sentía culpable por la muerte de mi viejo, ya que si yo no jugaba ese partido capaz hoy lo tendría conmigo. A medida que pasó el tiempo lo tomé como una fortaleza. La vez que sentía cansancio pensaba en que mi viejo había muerto en una cancha por verme, ¿yo no iba a poder correr un poco más? Me sorprendió mucho el apoyo de la gente, muchos amigos que hace mucho no hablaba, muchos clubes rivales o colegas que no conocía mandando su apoyo. La verdad que el fútbol tiene muchas cosas malas pero en esta situación mala se hizo sentir mucho el apoyo”, agradeció.

El marcador de punta encontró en su círculo cercano su principal bastón para apoyarse y continuar transitando la vida. “Me apoyé mucho en mi familia, que después de esto se unió aún más que antes. Siempre seguí haciendo deporte que era en el único lugar que no pensaba en lo que me había pasado y cuando volvía a casa era siempre el mismo pensamiento que me llevó mucho tiempo sin descansar bien”.

giraud.jpg Cristian Romero Giraud y una noche que quedará en su memoria

Por último, el defensor que realizó inferiores en Tigre y formó parte del plantel de Atlético Paraná que logró dos ascensos en la temporada 2014 remarcó que continuar activo fue clave para convivir con el dolor. “Yo creo que lo peor que puede hacer una persona en una situación así es encerrarse. Cuanto más ocupada la mente, más fácil se le hace a uno. Yo seguí entrenando y estudiando por más que las ganas de hacerlo no estaban. También me servía para despejarme”, cerró.