"Llevaría a Armani a la Selección"

"Me parece que hay que llevar a los jugadores que están pasando un buen momento. Después hay que verlo trabajar en el día a día. Yo hablo como hincha del fútbol: me parece que hay jugadores que pasan momentos buenos y Armani demostró, desde que llegó, que tiene un alto nivel y me parece que se merece una oportunidad", analizó el mandamás del Xeneize.



En tanto, Angelici descartó los rumores que señalaban que el arquero había sido ofrecido a Boca: "Directamente a mi nunca me lo ofrecieron, pero en todos los libros de pases se acercan intermediarios y te ofrecen 20 nombres. Quizá en alguna oportunidad haya aparecido el nombre suyo".