Llegó la hora del estreno

El seleccionado de la Argentina debutará hoy ante Sudáfrica en la XXII edición de la Copa del Mundo Sub 20, a celebrarse en Polonia, iniciando un largo camino que le permita reencontrarse con la gloria del pasado en una categoría en la que obtuvo seis títulos mundiales, cinco entre 1995 y 2007.

El partido, por el Grupo F, se jugará en el Tychy Stadium de la ciudad de Tychy, a 300 kilómetros de Varsovia, desde las 15.30, y televisado por la TV Pública y DirecTV.

Por el mismo grupo pero a las 13 jugarán Portugal, campeón de Europa, y Corea del Sur, subcampeón asiático, en la ciudad de Bielsko Biala.

La Copa del Mundo, a jugarse en seis ciudades polacas hasta el 15 de junio con 24 equipos, le dará a Argentina, con Fernando Batista como DT, la chance de volver a ser dominante en la categoría como lo fue durante el ciclo de José Pekerman, continuado por Hugo Tocalli y finalmente por Francisco Ferraro como DT.

Argentina es candidata por historia y al ser una interminable cuna de talentos, entre los que se destacan Diego Armando Maradona, campeón en Japón 1979, Lionel Messi, quien alzó el trofeo en Holanda 2005, dos "fenómenos" que conquistaron el preciado certamen juvenil.

El equipo que dirige Fernando Batista se clasificó para el Mundial en el Sudamericano jugado en Chile y con respecto a ese plantel hay ausencias de peso como la de Pedro de la Vega (Lanús), Thiago Almada (Vélez), Maximiliano Romero (PSV, Holanda), Benjamín Garré (Manchester City, Inglaterra), Facundo Colidio (Inter, Italia) y Leonardo Belardi (Borussia Dortmund, Alemania).

Argentina sabe que no será sencilla la tarea de volver a obtener un trofeo que fue alzado por Maradona, Juan Román Riquelme (Malasia 1997) y Lionel Messi, en tres de esas seis gestas.

Este equipo cuenta como elementos destacados al arquero de Boca Manuel Roffo, el zaguero Pérez, el desequilibrio que pueden representar Barco, el riverplatense Santiago Sosa y Gonzalo Maroni de Talleres, y en la ofensiva se destacan el potente delantero de San Lorenzo Agustín Gaich y el de River Julián Álvarez.

Argentina no la tendrá fácil ante Portugal y Corea del Sur, en tanto que Sudáfrica llegó al Mundial tras quedar en el tercer puesto del certamen africano al vencer a Nigeria en definición con remates desde el punto penal.

El técnico es Thabo Senong, de 28 años, quien está en el cargo desde febrero de 2017. El entrenador sudafricano, que recientemente obtuvo un diploma en el Johan Cruyff Institute de Ámsterdam, fue segundo DT del seleccionado como ayudante de Stuart Baxter.

EL PROFE. El preparador físico Gerardo Salorio opinó que la Selección Argentina Sub 20 "es un equipo competitivo", pero subrayó que "un Mundial no es un Sudamericano y puede pasar cualquier cosa". Para Salorio, que formó parte de los planteles argentinos juveniles campeones Sub 20 en Qatar (1995), Malasia (1997), Países Bajos (2005) y Canadá (2007), lo más importante es "jugar los siete partidos para que los jóvenes acumulen experiencia".