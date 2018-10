¿Llegó con la Copa bajo el brazo?

El arquero boliviano Carlos Lampe arribó este lunes por la noche a la Argentina para firmar este martes su contrato con Boca Juniors y convertirse en el reemplazante del lesionado Esteban Andrada para la Copa Libertadores de América.





"Vengo a pelear un puesto, nadie viene a ningún equipo a ser titular. Vamos a competir sanamente, los arqueros tenemos muchos códigos y valen mucho. Desde mañana ya tengo que ponerme las pilas para entrenar y conocer a mis nuevos compañeros. Es un sueño estar acá. El mundo Boca tiene mucha trascendencia, es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y del mundo", dijo el guardavalla en rueda de prensa desde Aeroparque.





Y continuó: "Si me preguntabas hace dos semanas si pensaba estar aquí, era imposible que te responda que sí. Era algo difícil, hoy es una realidad y un premio al esfuerzo y al trabajo. No estoy acá de casualidad y lo tengo que demostrar".





"Siento mucha felicidad, llegar a Boca no es fácil. A los bolivianos nos cuesta el doble salir al exterior. El poder hacerlo yo me llena de satisfacción y orgullo. Me voy a poner más contento si me puedo quedar, vengo con esa ilusión", afirmó.





Lampe se despidió de Hurachipato, de Chile, y será incluido en la lista de buena fe de Boca para afrontar las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras.