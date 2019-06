Llega la etapa más linda

El fin de semana comienza la etapa de definiciones en el Torneo Femenino Dos Orillas que organizan la Asociación Paranaense y Santafesina de hockey sobre césped. Cada categoría participante y según la posición que obtuvo en la fase intermedia jugará los playoff, que se desarrollará en dos fechas: semifinales y finales de las tres copas: Oro, Plata y Bronce.

Por ser las más grandes del certamen, la atención estará en los encuentros de Primera División, que comenzarán a definirse la otra semana teniendo en cuenta que no alcanzan las canchas para que se desarrollen todos los juegos. Es de recordar que por el título principal lucharán cuatro equipos santafesinos: El Quillá, Banco, La Salle y Santa Fe RC.

Sin embargo todas las categorías presentarán interesantes partidos este fin de semana. A continuación se detalla el programa de encuentros para mañana y las canchas donde se disputarán: Copa de Oro, semifinales: cancha de Rowing: Sub 14, a las 9, El Quillá A-Banco; a las 10.15, Santa Fe RC-Estudiantes Negro. Sub 18, a las 11.30, Quillá A-Hípico de Concordia; a las 12.45, Estudiantes Negro-Talleres Rojo. Reserva: a las 15, La Salle-Talleres Rojo; a las 16.30, Quillá A-Santa Fe RC. Del 5° al 8°: cancha de Estudiantes: Sub 14, a las 9, Hípico-La Salle; a las 10.15, Talleres RojoRowing Azul. Sub 18, a las 11.30, Santa Fe RC-La Salle; a las 12.45, Banco-Rowing Azul. Reserva: a las 15, CAE Negro-Hípico; a las 16.30, Rowing Azul-Banco. El lunes, en tanto, se presentará la categoría Sub 16.

Copa de Plata, semifinales: cancha de Asociación Santafesina: Sub 14, a las 9, Alma Juniors de Esperanza-CRAI; a las 10.15, Paracao-Unión Agrarios Cerrito. Sub 18, a las 11.30, CRAR-Hípico; a las 12.45, Alma-Paracao. Reserva: a las 15, CRAI-Estudiantes Blanco; a las 16.30, Paracao-Hípico. Del 5° al 8°: cancha de Quillá: Sub 14, a las 9, Hípico-Estudiantes Blanco; a las 10.15, CRAR-Universitario. Sub 18, a las 11.30, CRAIUnión Agrarios Cerrito; a las 12.45, Universitario-Estudiantes Blanco. Reserva, a las 15, CRAR-Cerrito; a las 16.30, Alma-Universitario. El lunes se define la categoría Sub 16. Copa de Bronce, semifinales: cancha de Paracao: Sub 14, a las 9, Franck-San Benito; Colón-Quillá B. Sub 18, a las 11.30, Tilcara-Talleres Blanco; Colón-Franck. Reserva, a las 15, Quillá B-Franck; a las 16.30, Capibá RC-Talleres Blanco.

Del 5° al 8°: cancha de Talleres: Sub 14, a las 9, Talleres BlancoTilcara; a las 101.5, Rowing Blanco-San Carlos. Reserva, a las 15, UNER-San Carlos; a las 16.30, Los Caballeros, el lunes. Por el Torneo Interasociaciones de Caballeros que reúne a las asociaciones de Paraná, Santa Fe y Rosario se jugarán el lunes los siguientes partidos: Cancha de Talleres: a las 10.30, Encuentro de Infantiles. A su término, Talleres enfrentará a Rowing a las 12.30, en M15; a las 13.30 en M18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera. Cancha de Jockey: Paracao visitará a Jockey en Rosario, a las 13.30 en M15 y a las 16.30 en Primera. En Reserva, a las 15, Jockey se medirán con 25 de Mayo de Victoria. Cancha de El Quillá: el combinado de la Asociación Santafesina recibirá a Estudiantes, a las 14 en M15; a las 15, en Reserva y a las 16.30 en Primera. Cancha de Provincial: el local recibirá a Gimnasia de Rosario, a las 13.30 en M15; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

LAS MAMIS. Mañana se jugará la fecha 12 del Torneo Eliana Krawczyk de la Agrupación Mamis Hockey del Paraná. El programa: en Talleres, a las 18, Talleres Rojo-Aprode; a las 19, Soever-Talleres Blanco. En El Plumazo: a las 18, Capibá RCCocoon; a las 19, EstudiantesParaná Hockey. En Paracao: a las 18, Paracao Las Teras-Caatsa; a las 19, Paracao-Atlético Neuquén. En Rowing: a las 18, Rowing Blanco-Don Bosco.