Listos para aportar su granito de arena

El sentido de pertenencia siempre es lo que se pregona en los clubes, cualquiera sea el deporte que se practique. Saber que un jugador no es un ave de paso, más aún en las entidades donde el amateurismo está a flor de piel y donde se hace todo a pulmón. Por eso, el sentimiento que se puede generar es importante para de alguna manera seguir ligado al club y colaborar desde cualquier lugar. Este es uno de los valores que se intenta transmitir siempre en el rugby, porque el amor a la camiseta no solamente hay que demostrarlo adentro de una cancha. En el club Estudiantes de Paraná, un grupo de Veteranos se autoconvocó para comenzar a trabajar en diferentes aspectos. La idea es colaborar en lo que se pueda y en lo que demande la subcomisión de rugby del CAE. Pero hacerlo de manera agrupada y no dispersados.

Por eso, Carlos Lescano, Enrique Fontanetto y Carlos Lilo Burgos contaron a Ovación cómo surgió este proyecto en una institución que tiene un gran cantidad de potenciales colaboradores.

"La presencia de la veteranía en el club tiene casi los mismos años de vida que el CAE. Lo que nosotros intentamos es participar de manera organizada en diferentes actividades. Por suerte hemos tenido una buena respuesta de la mayoría de los Veteranos. Sabemos que es muy difícil por los tiempos de cada uno, pero, como alguna vez se dijo, no existen los exjugadores, por lo menos en nuestro deporte. Todos seguimos jugando distintos partidos. Queremos devolverle al club todo lo que nos dio a nosotros", indicó Burgos.

En coincidencia con su compañero, Fontanetto dejó en claro que "la idea es no irse nunca del club".

"Todos hemos pasado por diferentes etapas, desde jugadores hasta dirigentes. Queremos dar una mano, acompañar en lo que se necesite. Ya hemos realizado algunas cosas muy buenas como las charlas con los Juveniles para transmitirles lo valores del rugby y de lo que significa ser jugador de Estudiantes para nosotros. Contagiarlos un poco con ese espíritu que siempre se pregona en este deporte", agregó.

En este sentido, Caio Lescano hizo referencia a que no es fácil reunir a todos y entendió los problemas que puede llegar a tener cada uno. Pero aclaró que siempre se puede hacer un lugar para ayudar al club.

"Nos cuesta a los exjugadores encontrar un lugar donde desarrollar nuestras actividades. Ya no tenemos la fuerza de antes, pero sí tenemos experiencia y eso lo podemos volcar. Podemos dar una visión en diferentes aspectos de lo que es club. El rol del abuelo es tan importante como en de los nietos, por eso es como una gran familia. Podemos complementarnos con los dirigentes de la subcomisión de rugby", indicó.

Sobre las actividades a desarrollar, Lescano agregó que pueden ser muchas: "Podemos participar en la parte social, viajar con los chiquitos y con las juveniles, recibir a las delegaciones que vienen a visitarnos. Hay muchas cosas que podemos hacer".

Sobre esto último, Lilo Burgos señaló que se pueden hacer muchas tareas en un club como Estudiantes que en materia de rugby creció mucho.

"Queremos ser una rueda de auxilio, una herramienta más con la que puede contar la subcomisión. Ellos están en la administración de la actividad y hay momentos en donde se pueden encontrar sobrepasados con esa demanda. Nosotros podemos librarlos de ese tipo de escenario de trabajo. Hemos dejado quizás un espacio vacío porque uno se junta por camadas y la idea es que se reúna toda la veteranía del CAE. La presencia de cada uno ya es muy importante para nosotros, porque queremos dejar una huella para los chicos", manifestó.

Por último, Fontanetto se dirigió a los exjugadores que pasaron por el club para que se acerquen y den una mano.

"Por este medio convocamos a todas las personas que pasaron por el club y que solamente a veces las encontrás en algún partido del plantel superior. Que sepan que hay un grupo en el club que está trabajando para colaborar y que los necesitamos. Cuanto más seamos mejor, porque siempre hay algo que podemos hacer", finalizó.





La Cena.

Una de las actividades programadas por los Veteranos del club Estudiantes es una cena que será a beneficio del Pub del club. La misma será el lunes 15 a las 21 en el comedor de la sede central. El costo de las tarjetas es de 300 pesos y se pueden adquirir hasta el sábado a las 13 en el lugar donde se realizará la actividad. El menú consta de empanadas de jamón y queso, milanesa a la napolitana con puré y no incluye bebidas.













TRL: los árbitros para los entrerrianos





Mañana se jugará una nueva jornada en el Torneo Regional del Litoral de rugby. En el Top 10 y por la sexta fecha, Estudiantes visitará a CRAR de Rafaela donde Javier Villalba (USR) será el árbitro. Además, Rowing recibirá a CRAI bajo el contralor de Leónidas Diez (URR). En Primera División, Tilcara visitará a Los Pampas de Rufino por la quinta jornada (dirige Pablo Ronco-URR). En Segunda: Capibá RC-Jockey de Venado Tuerto (Juan Ballesteros-UER) y Cha Roga-CUCU (Leonardo Del Río-USR).









Jaguares va con cambios





Cuatro son las modificaciones que introdujo Gonzalo Quesada en el equipo de Jaguares que enfrentará mañana a Sharks en Durban. Nahuel Tetaz Chaparro jugará su primer partido de la temporada como titular, en lugar de Mayco Vivas, mientras que Tomás Lavanini ingresará en la segunda línea. El concordiense Marcos Kremer pasa a la tercera y el paranaense Javier Ortega Desio al banco. El tucumano Domingo Miotti estará desde el arranque como apertura. A su vez, Joaquín Tuculet regresa al elenco titular como fullback y Emiliano Boffelli será wing, reemplazando a Ramiro Moyano que por su lesión regresó al país. Entre los suplentes se destaca la inclusión de Santiago Carreras, el juvenil que se sumó este año al plantel y tendrá la chance de debutar.