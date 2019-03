Lisandro Mitre, el paranaense que enfrentará a Patronato

Con toda la ilusión y la emoción. De esa manera vive Lisandro Mitre la previa del histórico encuentro que disputará este miércoles Dock Sud ante Patronato en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. El arquero paranaense disfrutará un momento con el que soñó desde que se calzó los guantes por primera vez. Protagonizará un encuentro ante un equipo que milita en Primera División.





"Estamos contento de estar en esta posición. Para nosotros es un premio jugar un partido ante Patronato. Estamos con mucha expectativas, con ganas de jugar y sabiendo que nuestro torneo importante es el de la Primera C donde estamos peleando. Pero estamos con muchas ganas de jugar y salir a ganar", aseveró Licha, en diálogo telefónico con UNO.





El pibe de 23 años que surgió del semillero de Palermo y realizó divisiones formativas en Colón de Santa Fe se sumó al Docke en esta temporada. Custodio la valla del equipo que es protagonista en el certamen de la Primera C durante el primer semestre. Una fractura en una de sus muñecas lo marginó del arco en los primeros juegos del 2019. Este miércoles volverá a la titularidad.

Lisandro Mitre 2.jpg





"Estoy ansioso", confesó. "Primero por volver a jugar que es lindo, pero también porque jugaremos Copa Argentina que es algo histórico para el club. Estoy muy ansioso y con muchas ganas de que llegue el partidos", añadió.





Su retorno al arco se produce en un juego histórico para Dock Sud. Y también para Licha, que enfrentará a un equipo de su ciudad. "Será un poco especial porque a Patronato lo quiero mucho, lo sigo siempre. Quiero que se quede en Primera y vivo cada partido como un hincha. Ahora lo voy a tener en contra y tratando de hacer todo lo posible para quedar con la victoria con Dock Sud", aclaró.

Dock Sud.jpg





Lisandro tendrá el respaldo de su familia y sus amigos que se trasladarán desde la capital entrerriana a Rafaela para alentar al uno del elenco bonaerense. "Están viendo en cuentos irán. Mi vieja se encarga de movilizar a todos. Ellos están más ansiosos que yo".





El ganador de esta llave enfrentará en la siguiente instancia a Independiente. Esto ilusiona al hincha del Docke. Mitre prefiere ir paso a paso. "Primero tenemos Patronato que será muy difícil. Solamente estamos pensando en Patronato, no pensamos más allá que eso", aseguró.





Su carrera le brindó contactos con algunos de los integrantes del plantel del Rojinegro. "Jugué con Lauti Comas un torneo, compartí plantel unos meses con Pablo Ledesma en Colón. Lo mismo con Urribarri, que me llevaba a Santa Fe cuando los dos estuvimos en Colón", repasó.





Cuando el sorteo determinó el cruce entre Patronato y Dock Sud Mitre comenzó a palpital la previa. ""Con Lauti (Comas) cada tanto nos enviamos un mensaje. Cuando nos enteramos que nos íbamos a enfrentar en la Copa cruzamos un par de mensajes, pero nada más".





mitre 3.jpg





Mitre lamenta la ausencia de Sebastián Bértoli en el encuentro por copa Argentina. El capitán de Patronato es uno de sus referente. "Es una cagada que no jugará Bértoli porque lo quería enfrentar. Es un ejemplo y me veo muy reflejado en él. Comenzó desde abajo, jugó liga, jugó en todos los torneos y ahora está en Primera División. Siempre lo miro como un referente y como lo que me gustaría llegar a ser. Cuando estaba en Colón me cruzaba a ver a Patronato para ver como atajaba. Es un referente y por todas las alegrías que le dio a la ciudad lo tengo como un ídolo", resaltó.





Lisandro contó que semanas atrás se comunicó, a través de las redes sociales, con el dueño de la valla Rojinegra. "Le envié un mensaje por instagram hace un par de semanas después de una derrota y me respondió re bien. Me agradeció y me dijo que le siga metiendo porque también iba bien".