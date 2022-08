"Lisandro Martínez no es un defensor alto para la Premier".

El primero en apuntar al Licha fue Jamie Redknapp, ex futbolista del Liverpool y Tottenham. “Puede estar bien en la liga neerlandesa, donde no es tan físico, pero cuando juegas aquí, sabes que semana tras semana los equipos buscan exponer cualquier debilidad como lo hizo Brentford hoy, como lo hizo Brighton la semana pasada y como lo hará el Liverpool. Todos los equipos jugarán con él porque mide muy poco y no es lo suficientemente alto”, señaló sobre su estatura de 1,75.