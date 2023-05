Lionel Scaloni realizó un desafío extremo en España.

El ganador del Tour de Francia (1988) y la Vuelta a España en dos ocasiones (1985-1989) invitó al entrenador argentino para ser parte de la filmación de la subida a la cima asturiana para el programa Perico Puertos que se emite por TVE.

"Es una experiencia increíble conocer esta subida mítica", dijo Scaloni tras subir el alto ubicado en el Principado de Asturias y se encuentra en el corazón de la sierra del Aramo. En testimonios que recogió el medio local La Nueva España, el DT de la Selección contó su amor por el ciclismo.

"Desde que dejé el fútbol me apasiona la bicicleta y cada día ruedo hora y media, aunque más en bici de montaña más que en la de carretera. Tenía mucha ilusión de venir a conocer estas montañas míticas de la Vuelta a España, con la fama mundial que tienen y por eso acepté encantado la invitación de Pedro", expresó.

Para las cámaras de TV, Delgado y Scaloni protagonizaron un duelo deportivo que se inició en El Cordal y concluyó en el infierno de El Angliru. "Me sorprendió mucho la fuerza y preparación que tiene Scaloni. Sabía que andaba bien, pero no me esperaba un rendimiento así", dijo Delgado al concluir la etapa.

"Me hice futbolista de verdad en el Deportivo de La Coruña y le estoy muy agradecido. Siempre me gustó el paisaje de Galicia, Asturias y Cantabria aunque yo viva en Palma", expresó Scaloni. Durante el trayecto, que incluyó pasar por Via-Pará hasta la Cueña Les Cabres, la niebla y la baja temperatura (8° grados) fueron un desafío mayor para el ex futbolista.

"Me has hecho sufrir", le comentó el histórico ciclista al DT argentino. "Fue una experiencia increíble conocer estas montañas míticas y subirlas a tu lado", le agradeció Scaloni.

Antes de despedirse, el entrenador campeón del mundo hizo un balance de su historia con el fútbol. "Mi padre me puso a jugar al fútbol en mi pueblo de Pujato con 4 años, pero nunca me llegué a imaginar que sería profesional de grandes equipos como el Deportivo, Racing de Santander, Lazio, Mallorca y Atalanta", dijo. Y agregó: "en Mallorca es donde me casé y allí vivo muy tranquilo".

Para finalizar, Pedro Delgado develó que la idea de invitar al argentino fue gracias a que su hijo vio la actuación que tuvo Lionel en la marcha cicloturista Mallorca 312, una competición que incluyó un duro recorrido de 167 kilómetros y casi 2.500 metros de desnivel acumulado. " Lionel aceptó rápidamente, le motivó el reto que le planteamos, y ya se ha visto que ha sido un acierto traerle", concluyó Delgado.