Lionel Scaloni: "El equipo está decidido"

Lionel Scaloni Argentina.jpg Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del amistoso con Emiratos Árabes. Prensa AFA

"El equipo está decidido, se los dije a ellos hoy. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (la prensa). Ya lo saben todos. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco. Lo verán mañana pero no sale de lo que venían diciendo estos días", declaró Lionel Scaloni en conferencia de prensa.