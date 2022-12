Lionel Scaloni analizó el triunfo : "Fue muy difícil"

Qué dijo Scaloni sobre si Di María podrá jugar ante Países Bajo: Fideo sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda en la victoria ante Polonia: “Esperemos que esté. Hoy no estaba en condiciones de jugar, no era necesario que se cambie. Teniéndolo en el banco, siempre es una tentación. Estando en dificultad de condiciones, me parecía que no íbamos a hacerle un favor a nadie, ni a él ni al equipo. Espero que, con el correr de los días, pueda mejorar y llegar al partido”, exclamó Lionel Scaloni.

Cómo está Papu Gómez: por qué Scaloni lo sacó

“Tenía una molestia grande en el tobillo, pero aún así yo tenía la sensación de que el equipo necesitaba otra cosa, que fue lo que intentamos con Lisandro (por el entrerriano Martínez): hacer la salida con un pie zurdo, subirlos al Huevo y Nahuel, y por dentro tener a los tres volantes más Leo. Mejoramos en esa instancia”, explicó el entrenador de la Selección Argentina.