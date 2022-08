Lionel Messi: hace un año se conocía que dejaba el Barcelona

El 5 agosto de 2021 estaba previsto un comunicado con la renovación del internacional argentino, pero MARCA dio en exclusiva que, por el contrario, Messi no seguiría. Después de muchas semanas de conversaciones entre las dos partes y cuando todo parecía indicar que la unión se mantenía, el club le trasladó al jugador que no podía renovarlo. El albiceleste reconoció, tres días después en una rueda de prensa de despedida, que se quedó en shock. "Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Cuando me lo dijeron me bloqueé. Ha sido una jarra de agua fría. He tenido momentos duros y difíciles, pero este... Siento mucha tristeza, no me lo esperaba. Siempre fui de frente. Siento tristeza. Aún estoy asimilándolo. No sé el Barça, pero yo hice todo lo que pude por seguir. Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme. El año pasado lo tenía decidido, pero éste no. Y nadie me pidió nada más. No se pudo hacer. Estaba todo arreglado, pero por el tema de LaLiga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más", comentó, entre lágrimas, en su triste despedida.