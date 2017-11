Lionel Messi, tras ganar la Bota de Oro: "Cada día disfruto más de ser jugador"

La Pulga sostuvo que cada día "disfruta más" de jugar al fútbol y que aprendió a crecer "afuera y adentro del campo de juego". "Con el correr de los años fui mejorando y acumulando cosas a mi juego. Siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo goles", sostiene quien es el máximo anotador en la historia de la Liga de España y de Barcelona, su único club.

El miércoles pasado, Barcelona jugó ante Juventus por la Champions League. La Pulga fue suplente y mucho se habló de eso. "Siempre que me toca ir al banco se arma revuelo porque no suelo ir ahí. No me gusta estar afuera sino participar para ayudar, pero también entiendo hoy que es un año largo y que cada día hay que cuidarse más porque la temporada es cada vez más dura", declaró.