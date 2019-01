Liga Paranaense de Fútbol: Las novedades de la primera reunión

Comenzó a planificarse la temporada 2019 de la Liga Paranaense de Fútbol entre los dirigentes de las instituciones que forman parte del ente regulador en la primera reunión del año en la sede de calle Córdoba 53, donde la mayoría dijo presente para empezar a diagramar cada una de las actividades en los clubes. Un año, donde lo económico será el principal problema para todos lo cual los llevó a cerrar el año a algunos clubes y que aún mantienen deudas con la LPF que suma alrededor de los 600 mil pesos.

"Nadie nos dejó un manual de cómo manejar la Liga. Nos podemos equivocar pero hemos tenido mucho aciertos. Tuvimos que sortear distintas dificultades. No han querido boicotear en la LPF durante nuestro primer año", expresó Alejandro Schneider presidente del ente regulador en la primera reunión.

Por otro lado la máxima autoridad de la LPF remarcó las cosas más importante que se dieron durante la temporada: "Fue un año donde se terminaron todos los torneos, se entregaron las copas en cancha y muchas cosas más. Entre esas los clubes no sufrieron el aumento del borderaux durante la temporada y de eso gastos se hizo cargo la LPF, con ingresos propios de los torneos infantiles y cebollitas".

Además, dejó en claro la buena relación que hay desde 2018 con la Federación Entrerriana donde la LPF participó con las mayorías de las divisionales y que este año buscará aumentar ese número y que sea la primera vez que un club femenino participe a nivel provincial.

Otro de los puntos que dejó en claro la Comisión Directiva de la LPF fue el gasto que hubo en las finales: "Las finales no se pagaron. El número rojo fue de 800 mil pesos y la mitad fue pago con los subsidio. El resto se pagó con lo que se recaudo de infantiles y cebollitas. Además los clubes no gastaron, en los pagos a la LPF solo en las adicionales que tuvieron en cada uno de los encuentros".

En cuanto al atraso que hay en la LPF la máxima autoridad explicó: "El atraso es de 600 mil pesos en las cuentas de la Liga Paranaense de Fútbol. De no pagar no comenzarán la competencia esos clubes que no están al día. No vamos a ser más tolerantes en este aspecto. Muchos se han borrado y otro han buscado solución"

En el ingreso de cada dirigente al recinto principal de la LPF se le entregó un balance de la temporada 2018 y de los requisitos que deberán entregar cada una de las instituciones. El primer pinto, los clubes deberán entregar una serie de papeles antes del 15 de febrero y el segundo llamado será para la primera quincena de marzo. "Documentación de ante mano en febrero. El 70% de los clubes cumplió con lo pedido en la temporada pasada donde el Torneo Oficial no fue homologado. Es por eso que ahora pedimos todo de ante mano para que podamos lograr eso y lo que no cumplan no formarán parte del sistema."

El objetivo para este 2019, donde ellos remarcaron que la LPF fue muy golpeada en 2018, será ir por el crecimiento real de la Liga. "No vamos a ser tolerantes y nos vamos a poner firme en cada decisión. El año pasado perdonamos muchas y se nos complicó el panorama. Ahora vamos a ser firme en cada decisión que tomamos", explicaron.

















Prueba de jugadores





El club Don Bosco convocó a través de las redes sociales a una prueba de jugadores categorías 2008 y 2009 con el fin de conformar los planteles para las distintas competencias que se desarrollarán en la temporada 2019. La misma se desarrollará el 23 de enero, desde las 18, en las instalaciones del club.