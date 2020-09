Liga Nacional: "La ambición es ser un base importante"

Lleva más de cuatro años viviendo en Boca y aún no pierde la fascinación por el gran club. Lo demuestra en cada declaración y se refleja en cada expresión de su cara cuando se lo entrevista personalmente. En medio de la incertidumbre y tras una temporada inconclusa por la pandemia su futuro, semanas atrás, como el de la mayoría de los jugadores de la Liga Nacional, era incierto. Sin embargo llegó el llamado de la dirigencia Xeneize y luego del flamante entrenador Gonzalo García para que siga siendo parte del Mundo Boca.

El base de Paraná Agustín Facello estará de regreso en Buenos Aires con la expectativa de sumar más minutos con otra madurez y con la cabeza puesta en que a los 21 años están dadas las condiciones para dar el salto. “Estoy contento de seguir en el club y esperando con ansias la vuelta”, señaló el jugador nacido el 18 de agosto de 1999 en Paraná en diálogo con La Radio de UNO.

“Si bien hace un tiempito venía manejando la posibilidad de quedarme porque esta Liga va a ser sin extranjeros o no va a haber mucho presupuesto y eso le va a dar más lugar a los chicos, lo venía manejando como así también la chance de irme a préstamo, pero la verdad las ganas no estaban porque en el club siempre estuve bien, me trataron bien y es un club que quiero. Así que no tenía ganas de partir. Y la noticia me llegó charlando con los dirigentes, mi representante y luego me llamó Gonzalo confirmar y presentarse”, contó el jugador sobre los detalles de su continuidad.

Facello Facello y otra temporada en la Liga Nacional

Agus se mostró entusiasmado por la comunicación que tuvo con el entrenador que fuera campeón con San Lorenzo y recordó cuando lo veía por tele. “La verdad que Gonzalo tiene una carrera que lo respalda. El recuerdo que tengo de Gonzalo es verlo en las finales con Comodoro acá en mi casa y ahora que vaya ser mi entrenador es algo muy loco; así que ahora con ganas de encontrarme con el equipo y empezar”, expresó el jugador de grandes rendimiento en la Liga de Desarrollo.

La Liga Nacional comenzará el 1° de noviembre de acuerdo a lo definido por la mesa directiva de la Asociación de Clubes y aún no está definido cuando volverán a entrenar los equipos que llegado el caso lo deberán hacer al aire libre. La temporada 2020/2021 tendrá muchas caras nuevas producto del éxodo de jugadores mayores y para Facello esto no implicará que baje el nivel de la competencia y lo explicó.

“Los chicos van a tener un rol muy importante en los equipos, habrá mucha juventud y va a ser una linda competencia. Va a ser una liga distinta al estar en una sede, una burbuja, van a aparecer otras cosas que en una liga normal no van a estar. Creo que el nivel no va a bajar porque los jóvenes que están son muy buenos. Lógicamente no voy a comparar un chico con el Penca Aguirre (exbase de San Lorenzo) que se fue a jugar a México. Pero no creo que baje el nivel, sino un juego distinto. Va a haber muchos chicos, el juego va a requerir de más pata, más ida y vuelta y no creo que el nivel sea feo. El mismo incentivo va a potenciar a los más chicos”, analizó el jugador que comenzará a dar sus primeros pasos en Olimpia de Paraná.

Al mismo tiempo agregó que “desde hace dos o tres años, los jugadores de la Liga de Desarrollo ya son jugadores de la Liga” y precisó que ahora “ese proceso se va a acelerar”. “Los más chicos van a subir más rápido”. En este contexto para Facello el desafío es llegar a ser “un base importante”. “El sueño y la ambición a largo plazo es ser un base importante. Ser titular o alguien reconocido, ese el objetivo de todos los chicos. Pero en esta temporada sé que voy a tener más minutos, más protagonismo y la idea es seguir creciendo. Cuando hablé con Gonzalo él coincidió conmigo en que no había que estancar el crecimiento, porque algo bueno que he tenido todos estos años es que siempre he dado un pasito y otro pasito hasta estar acá. Eso es lo importante. Sé que en el equipo no voy a tener un rol goleador, así que voy a tener que buscar otras soluciones por dónde meterme, así que a seguir creciendo”, señaló convencido el jugador que disputó 22 partidos en la temporada pasada con un promedio de 6 minutos.

EL MANGAZO. La camiseta 10 de la Liga de Desarrollo y la 9 de la Liga Nacional “cotizan en bolsa” para el grupo de amigos. Agus jugó con la marca de la pipa y ahora con la marca de las tres tiras. Este último cambio generó mayor entusiasmo en el entorno del jugador, que parece que no le bastó con la camiseta.

“Me pidieron muchas, ni bien salió me pidieron el conjunto entero. Esperá un rato que el conjunto es para viajar, les dije, ja”, contó sobre los pedidos. “Los diseños de Adidas están muy buenos, así que algunos me pidieron la blanca, otros la azul. Aguantame que termine la temporada les dije”, remarcó entre risas.

Facello contó que Boca Juniors al final de la temporada les da a los jugadores las dos camisetas y el conjunto que usaron para viajar te lo quedás. Ese mundo también es encantador para un pibe que sueña con ser profesional. “Es algo que el Mundo Boca tiene. Es algo fantástico, las primeras prácticas que teníamos en el club nos daban Gatorade y nosotros no lo podíamos creer. Esas cosas de chicos te sorprenden. Es impresionante la estructura y lo que tiene Boca en todos los detalles”, mencionó el base entrerriano.