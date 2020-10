Liga Nacional: "En Rocamora no tuvimos deserciones"

En agosto comenzamos a trabajar sin pelota al principio, poniéndolos bien físicamente a los chicos, con un poco de contención más que lo deportivo. Y ahora con un poquito más de ritmo los chicos están un poco más contentos porque pudieron tocar más la pelota y poder tirar al aro que ante no lo podían hacer, así que eso fue un incentivo”, contó la exjugadora del Rojo. A su vez señaló que todas las actividades se desarrollan “con mucho protocolo” porque en el club “son súper cuidadosos”. “Concientizamos a los chicos que si están resfriados o tienen algún contacto sospechoso, no vengan; como así aquellos que viajaron a algún lado evitamos que ingresen al club por 14 días. Tomamos todos los recaudos y estamos muy contentos de vernos en el club”, declaró la referente de la institución.

Muchos clubes al no poder abrir sus puertas buscaron agudizaron el ingenio de conservar el entusiasmo de sus jugadores, pero al no tener contacto, tuvieron muchas deserciones en el regreso. No fue el caso de Rocamora según relató Lali. “Nunca dejamos de trabajar. Desde la primera semana a través del zoom. Tuvimos muchas charlas: con kinesiólogos, jugadores y jugadoras de la Selección; empezamos a hacer juegos de preguntas y respuestas. Mujeres y varones juntos y el contacto no dejamos de tenerlo. Y la verdad que volvimos muy bien; de a poquito, algunos con miedo, pero en un 90% estamos trabajando con las chicas que ya teníamos. Y las que no están yendo es porque son de riesgo o porque viven con sus abuelos o los padres trabajan y no pueden por una cuestión de prevención. Pero siempre en contacto con ellas”, declaró la hija del recordado jugador Mario Tucumano González y de la exjugadora Chiqui Giqueaux

Rocamora tiene dos equipos que compiten a nivel nacional, El Femenino en la Liga Nacional y el Masculino en la Liga Argentina. Es un ejemplo que Laura valora, pero al mismo tiempo insiste que deben ayudar a los que tienen la misma inclusión. “La apuesta de incluir siempre está en los que tenemos la posibilidad de ayudar. Nosotros en el club tenemos una posición de privilegio porque nunca tuvimos diferencias entre varones y mujeres. Siempre tuvimos la misma atención. Pero nosotros peleamos para los que no la tienen y tratamos de apoyarlos. Creo que desde CABB se está viendo una línea bastante marcada entre el Femenino con el Masculino a la par que va a darnos una línea de trabajo en los clubes. Y se van a poner varios puntos y obligaciones en los clubes. Muchos van a tener que apostar a la Liga Sudamericana y eso, de a poquito, cada uno con su granito de arena, va a equilibrar un poco y tener la misma importancia en todos lados. Si viene de CABB todo se a ir alineando”, consideró.

Básquet La Liga Nacional y Rocamora en movimiento

LA LIGA NACIONAL. Como DT de la máxima categoría, Laura consideró que la “Burbuja de la Liga Nacional Masculina será la prueba piloto”. “El punto de encuentro para nosotras es febrero para ver como estamos, iniciar una Liga o mirar hacia...La realidad es que es algo tan raro que no sabemos. Hoy, este año no está. Tenemos que pensar en otra cosa porque las jugadoras se fueron casi todas, no quedaron muchas. Se fueron al Uruguay, a Italia, España; se empezaron a distribuir sabiendo que acá no hay actividad. Para mí hay que pensar la 2021 de la mejor manera como podamos”, analizó. En ese contexto sostuvo que “apuntan” a seguir trabajando en las formativas para que sean el relevo y se empiecen a formar nuevas camadas. “Es lo que nos va a dar rédito y un poco de aire para poder enfrentar la Liga. No se como quedará el tema económico porque esto nos afectó en todos los ámbitos. Hay que apostar a eso, a la Liga de Desarrollo que sigue entrenando y después ver quien se va a sumar y seguir con este proyecto”, declaró la jugadora, asistente y ahora DT de su Rojo querido.