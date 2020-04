Liga Nacional: el Verde se mantiene en la elite

Tras el anuncio efectuado por la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina de Básquet se determinó que la temporada 2019/20 de la Liga Nacional no tendrá descensos. No obstante, se desconoce de qué manera terminará la Liga Nacional, ya que se ratificó que el certamen tendría a un campeón. Cuándo y de qué manera es lo que aún resta conocerse.

Estudiantes de Concordia no tenía su mejor presente en su séptima temporada en la elite del básquet argentino. El Verde marchaba en la penúltima posición de la Liga y corría serios riesgos de jugar la llave por la permanencia, pese a que aún restaba una decena de juegos en la fase regular. Tras darse a conocer la novedad, el dirigente del equipo concordiense Enrique Agosti indicó a Ovación: “Se estaría terminando parcialmente esta temporada porque en lo que respecta a la Liga A no se terminó el torneo, se verá la forma en que culminará. Al no haber ascensos y descensos, entendemos nosotros que la temporada estaría terminada para el club Estudiantes. Creo que no será el final de la Liga, sino que habrá algún campeón. Ahora, cuándo y cómo se jugará lo que resta no lo sé. Entre el viernes y el lunes vamos a tener una reunión de presidentes y se irán tomando decisiones. Ellos nos informarán de las decisiones tomadas hasta acá y después qué harán de acá en adelante. Da la sensación que la Liga Nacional fue finalizada parcialmente para algunos equipos. Es todo muy reciente y habrá que ver todos los pormenores de esta finalización, ya sea con los temas contractuales de los jugadores”.

Teniendo en cuenta que aún faltaban partidos de fase regular y juegos de playoff y por la permanencia, los tiempos se iban acortando y el estiramiento del calendario no parecía ser la vía correcta, Agosti se refirió a si la medida adoptada fue la más sensata. “El viernes pasado hablamos telefónicamente con el presidente de la Asociación de Clubes y le dije que si tomamos como punto de partida la suspensión de la Liga Nacional, los motivos por el cuál se paró para mí fue una decisión totalmente acertada. El principio de la cuarentena fue el viernes 20 de marzo y una semana antes ya la Liga estaba suspendida. Si seguimos bajo esas normativas de tener por delante siempre los temas sanitarios, creo que está todo dicho. No hay contexto de poder seguir jugando la Liga y tiempo tampoco de dar una finalización formal”, manifestó.

Consultado de cuál era el criterio de los demás equipos al momento de estar a favor o en contra de la suspensión, el dirigente indicó que “en la Liga Argentina está mucho más marcado porque el 98 por ciento de los clubes no querían seguir, querían dar por finalizada, mientras que en la Liga Nacional diría que estaba en un 50 y un 50 por ciento. Desde el punto de vista sanitario, segundo económico y tercero directivo estuvo bien determinada la decisión”. En función del futuro de la competencia, Agosti también se expresó respecto a lo que será el futuro de la Liga Nacional, teniendo en cuenta que habrá que pensar en el armado de los equipos con un dólar superando holgadamente los 100 pesos.

“Este fenómeno de la pandemia nos va a cambiar a todos en la estructura de trabajo. En todo sentido, en lo deportivo, industrial, nos va a cambiar en las formas de trabajo. Entonces ¿cómo nosotros podemos traer a un jugador extranjero a un valor 140 pesos el dólar? Ni a los propios jugadores nacionales les va a servir jugar. Se van a tener que reestructurar los contratos. Los ocho o 10 equipos que podrían llegar a terminar la Liga tendrán que ver la forma de hacer nuevos contratos o reestructurarlos, tomando como fecha el 13 o 15 de marzo cuando se paró todo. Si a nosotros nos tocara rearmar el plantel para jugar no sé cómo haríamos”, contó. La temporada 2019/20 de Estudiantes no será recordada como de las mejores, con tantas piedras en el camino y con un equipo que no encontró una regularidad que le permitiera salir del fondo de la tabla.

Sobre ello, Agosti indicó: “Fue la peor temporada de todas, ya sea jugando en la Liga A, como también en los torneos de ascenso. El replanteo en lo deportivo lo dejamos en tercer instancia. Hoy nos tenemos que preocupar en cuidarnos, seguir aprendiendo en convivir con el Covid-19, luego ver cómo cumplir los aspectos económicos que faltan pagar y en tercer instancia dejaríamos para resolver los temas deportivos. Si me preguntás hoy cómo jugará Estudiantes la liga que viene, te contesto que no tengo idea”.