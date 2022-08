Liga Diamantina: eliminadas por escritorio

Los dirigentes de Atlético Diamantino juntaron distinta documentación para ir en busca de un fallo favorable para disputar la final ante la Academia Crack, de Crespo, la otra entidad finalista.

La odisea para la entidad invitada duró 15 días y tuvo muchas idas y vueltas, siendo perjudicados para ellos como fue expresado en un comunicado tras el fallo final del Tribunal de Disciplina de la Liga Diamantina que salió a favor del club local, que por escritorio disputará el partido final.

La resolución se dio a conocer en la jornada de ayer y el femenino quedó en boca de todos, y Diamante vive horas de tensión en cuanto al fallo del tribunal que dejó sin final al humilde club de Boca del Tigre.

Por ende Atlético Diamantino, luego de perder en cancha la semifinal, por escritorio disputará la definición del campeonato ante la institución oriunda de Crespo.

Por medio de sus redes sociales, el Club Atlético Boca del Tigre expresó su malestar tras la decisión tomada por la Liga Diamantina.

“Con profundo malestar, bronca e impotencia les contamos que la final de Liga Diamantina a la que accedieron nuestras chicas no podrá ser”, empezó el comunicado.

“Luego añadieron: “Entramos como invitados y a lo largo del torneo las chicas fueron sacando resultados plenamente positivos, al punto tal que llegaron a semifinales del campeonato. Instancia en la que se cruzó con un reconocido club de la ciudad de Diamante, el Club Atlético Diamantino; (institución a la que considerábamos amiga ya que jugamos partidos amistosos, encuentros no oficiales en reiteradas oportunidades). En el partido nuestras chicas lograron imponerse por penales, logrando así su pase a la final. Al día siguiente nos llegó la noticia de que el Club al que se venció en cancha presentó un reclamo, indicando que la jugadora Alejandra Lell no estaba en la lista de buena fe y exigiendo se les dé por ganado el cotejo”.

Seguidamente expusieron en el comunicado que se dio a través de la cuenta oficial del club: “La jugadora obviamente estaba en la lista, jugó desde el arranque del torneo firmando planilla cada domingo. Habiendo disputado todos los partidos sin ningún tipo de problema. Cuando nuestro presidente y director técnico del plantel femenino fueron a reunirse en la Liga se encontraron con que de las cuatro hojas presentadas con los datos de las jugadoras, sólo había dos. ¿Las restantes? Al parecer se perdieron”.

Por último expresaron desde el club Boca del Tigre: “El representante de la liga que tomaba el reclamo, ex dirigente además de Diamantino, poca importancia dio a los argumentos presentados por nuestro joven pero entusiasta club. Hoy por la mañana (por ayer) salió el fallo favorable al club denunciante, como no podía ser de otra manera. Estas cosas duelen porque todo el esfuerzo que hicieron viajando cada domingo a Diamante no valió de nada. Pero bueno, así estamos con clubes que se quejan porque los jugadores eligen ligas privadas para ir a jugar. ¡Y cómo para no! Muchas gracias gurisas por el esfuerzo. Ustedes son nuestras campeonas”.

Favorecidas. Las chicas de Atlético Diamantino fueron las que se dieron cuenta de la mala inclusión de dos jugadoras pero solo apuntaron a Alejandra Lell. Según las integrantes del plantel de la localidad diamantina formaba parte de Sarmiento de Crespo en Paraná Campaña. Por ende los dirigentes presentaron luego del encuentro disputado el 16 de julio los papeles a la Liga para jugar la final por escritorio y tras perder la semifinal por penales.

Los dirigentes enviaron los papeles con una series de documentos que fueron favorables para ellos a través del tribunal de disciplinas del ente regulador.

Zaida Achor, una de las jugadoras del elenco que salió favorecido tras el fallo del tribunal comentó: “Nosotras no fuimos contra las jugadoras de Boca del Tigre, sino como víctimas de una ilegalidad en una definición del torneo porque los delegados, técnicos y dirigente del elenco rival no presentaron las cosas como debían para un certamen. Nosotros jugamos un partido como se debía e hicimos las cosas de la mejor manera, pero cuando hay cosas ilegales no se debe manchar el fútbol”.

Por otro lado, la referente del elenco de Diamante que viene disputando finales en el certamen dijo “Nos atacaron a través de las redes sociales de todas las partes con la frase que los partidos se ganan en la cancha, eso está clarísimo, pero no de esa manera. Nosotras tenemos delegados que se preocupan por todas las cosas , entre ellos los papeles. Nosotros reclamamos algo legal y encontramos razón en lo que fuimos a buscar en los papeles. La gente de Boca de Tigre está acostumbrada a jugar torneo libre y no una liga oficial, acá se la aceptó muchas cosas”.

Por otro lado la jugadora cerró: “Jugamos, perdimos por penales, pero hicimos las cosas de la manera correcta. Hay muchas irregularidades que no se hablan”.