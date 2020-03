Liga Argentina: "Si se puede lograr el ascenso, mejor"

Central Entrerriano de Gualeguaychú es uno de los grandes animadores de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojinegro suma 44 puntos en 20 partidos y tiene un juego menos que los tres equipos que están debajo. Lidera la Conferencia Sur y parece que haberse puesto el traje de candidato cuando restan seis fechas para que finalice la fase regular. Y uno de los pilares del equipo del sur de la provincia es Mateo Díaz.

El Gurí de 18 años es uno de los goleadores del equipo y confió que con este presente van por el mejor lugar y por qué no pensar en el ascenso. A pesar del parate por las restricciones del coronavirus, el jugador, analizó la temporada y confesó que el apoyo de la gente fue y es clave.

“Estamos muy contentos y disfrutando del momento. Sabíamos que teníamos un buen equipo para pelear. Te digo la verdad, no sabíamos que casi terminando la fase regular íbamos a estar primeros. Lástima este parate, pero si sigue el torneo vamos a seguir con los mismos objetivos”, señaló el jugador en diálogo con la Radio de UNO 97.1.

“La idea es terminar lo más arriba posible y si se puede el ascenso, mejor”, confió de manera contundente.

El hijo del Gabi Díaz, histórico jugador de la Liga Nacional que terminó su carrera en Central Entrerriano, dijo que el acompañamiento de la gente en el José María Bértora, donde ganaron los nueve partidos que jugaron y la estructura del club le dan el respaldo para estar donde están.

“La gente nos apoya mucho y es muy importante el personal, como se maneja. El Club está muy bien preparado y muy bien organizado ya desde la temporada pasada en el torneo y eso es clave para el desarrollo”, analizó el jugador que el año pasado integró la Selección Argentina de 3 x3 que disputó el Mundial de Mongolia y fue uno de los goleadores.

SU PRESENTE.

En los personal, Mateo Díaz, dijo que no se toma el protagonista que tiene dentro de el equipo (es el tercer anotador con un promedio de 11,7 puntos en 21 minutos de juego) y que trata de disfrutarlo. “Disfruto de los compañeros y como vive la gente lo que pasa con el equipo. Eso te lleva y es muy lindo”, agradeció.

“Siempre estoy pensando en las oportunidades que tengo y en aprovecharlas. No me pongo tanto como si es una responsabilidad sino como algo que lo decido hacer yo y me gusta”, contestó acerca de la presión que le puede llegar a generar su rol en el equipo.

Por otra parte contó las sugerencias de su padres. “Mi viejo me dice que aprenda y que disfrute de las oportunidades que estoy teniendo y que esto no le pasa a muchos chicos y que lo desearían”, indicó.

EL SUEÑO.

“Me gustaría jugar en Europa. Es el gran desafío y es mi objetivo”, dijo decidido ante la consulta sobre donde se ve dentro de cinco años.

LA CUARENTENA. Al igual que la mayoría de los clubes, Central licenció a sus jugadores, pero les dio un plan para mantenerse en ritmo. “El preparador físico nos dio una actividad para que cada uno haga en su casa. En lo posible con la menor cantidad de materiales que se puedan usar y también el entrenador nos dio un par de pautas para hacer un poco de driblin con la pelota. Siempre se puede encontrar un lugar en la casa”, señaló el jugador.

Por otra parte habló de la cuarentena y resaltó que el problema “es muy grave”. “Estoy respetando la cuarentena. Es un momento para todos, para los deportistas como para la gente que tiene su profesión. Es un problema muy grave”, enfatizó.

A su vez comentó que es un tema inusual en su carrera y confió que hay mucha incertidumbre con respecto al futuro de la Liga.

“Es la primera vez que me pasa y es difícil no saber cuando vas a volver a entrenar, cuando será tu próximo partido, cuando va a volver el torneo. Si vuelve o no. Pero bueno tratamos de mantenernos y entendemos la situación”, manifestó el jugador.

ROCAMORA.

Luego de que el pasado viernes se conociera la noticia de la suspensión de la competencia por parte de las autoridades de la Asociación de Clubes de Básquetbol, hubo un primer impasse en Rocamora y que fue el de darle días libres a los jugadores hasta este miércoles con la opción de realizar actividades físicas en sus respectivos hogares.

Después de reuniones mantenidas en el día de ayer entre los dirigentes y el cuerpo técnico que encabeza Juan Manuel Varas se determinó finalmente licenciar a los jugadores hasta el miércoles de la semana próxima para luego analizar los pasos a seguir informaron desde la institución.

El entrenador informó que los jugadores se marcharon con un plan de trabajo elaborado por el preparador físico Walter Piersanti.

Respecto del jugador norteamericano David Jelks el dirigente Santiago Losada comentó que es una determinación personal a raíz de que la Embajada de Estados Unidos les está solicitando a sus ciudadanos que regresen. “No sabemos cuándo se irá porque tampoco se consiguen pasajes para allá. Luego se verá cómo sigue toda esta situación y se analizará si puede regresar o no, y si es que lo permiten dentro de este panorama”, explicó también.

Jelks ha sido uno de los baluartes del Rojo a lo largo de esta temporada