Liga Amistad de Vóley: "Nadie mete la mano en el bolsillo"

La Liga Amistad de Vóley es una competencia que agrupa a diferentes equipos de mamivóley que, por fuera de la APV, disputan una competencia los fines de semana en distintas sedes.





Lo que comenzó como una prueba el año pasado terminó superando las expectativas ya que más de 60 entidades conforman esta competencia independiente que tiene como fin disfrutar, jugar y compartir.





voley3.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo





Gustavo Alloatti, uno de los precursores de esta iniciativa, contó a UNO cómo surgió la idea. "Nosotros hace un año que iniciamos esto con un grupo de amigos y dirigentes que nos conocemos desde hace mucho en el vóley. Había una en la que se competía acá, pero surgió la idea de hacer algo paralelo para que la gente pueda jugar por un bajo arancel", contó, y agregó: "Así fue que empezamos a invitar equipos y la verdad que nosotros esperábamos empezar con 10 o 15 equipos para después el año que viene sumar un poco más, pero superamos todo y empezamos con 62 equipos. Ahora el desafío es tener 62 o más porque si no es así algo mal habremos hecho. Obviamente, al ser el primer año, cometimos errores, pero fueron de principiante. Acá lo lindo es que nadie lucra con esta liga, nadie mete la mano en el bolsillo. Todo va para las chicas en premios".





No hay dudas de que esta liga existe por el amor que se le tiene a la disciplina. "Es por amor al vóley y por eso es que tenemos tantos equipos. La gente nos conoce y sabe quiénes estamos a la cabeza. No necesitamos meter la mano para que esto ande".





voley1.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo





"Ahora estamos jugando la Copa de Verano con 56 equipos de Santa Fe, Nogoyá, Ramírez, Cerrito, Diamante, Colonia Ensayo, Oro Verde y de Paraná. Gracias a Dios lo tenemos a Unión de Santa Fe que juega con todo lo que significa como entidad y la verdad nos da gusto tenerlos. Para nosotros en dos meses juntar 56 equipos es una alegría enorme. Las sedes van variando. El grupo que ofrece la cancha ahí vamos o jugamos con diferentes horarios, partidos y categorías. Después al calendario no lo ponemos nosotros. Directamente los equipos se ponen de acuerdo para jugar. Eso también es lindo porque se busca más la comodidad que otra cosa. Es una liga de amigos".





HAY EQUIPO. Las Estrelladas es uno de los equipos que militan en la Liga Amistad. "Nosotras nacimos porque los equipos nuestros no jugaban en los torneos, entonces decidimos hacer un rejunte de equipos. Llegado un momento, luego de cinco años, decidimos llamarnos Las Estrelladas", contó María Estela Sigura, y no dudó en señalar: "Esto es un placer porque uno ama el deporte. A mí me encanta jugar. Conocemos gente de todos lados, se arman grupos de amigos, la verdad que está muy bueno. Además es un cable a tierra porque es una liga para gente grande. Nosotras ya tenemos más de 40 y además de disfrutar del deporte también nos damos el gusto en otras cosas".





voley2.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo





Por su parte Patricia Rodríguez destacó: "En Paraná hay jugadoras de 15 años para arriba y nosotras las más viejas no encontramos lugar. Acá la verdad compartimos todo porque nos acompañan nuestros hijos, maridos, familiares y amigos. También jugamos y disfrutamos de ser parte de este deporte".