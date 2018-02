Liga A2: En la previa del clásico, Echagüe cayó ante Policial

El Atlético Echagüe Club no pudo recuperarse de la derrota del sábado ante San Martín de Formosa y en la noche de domingo cosechó su segunda caída en serie en la Zona C de la Liga Argentina A2 de voleibol. En el estadio Luis Butta y por el cuarto weekend del torneo, el equipo paranaense perdió por un contundente 3 sets a 0 ante Mutual Policial de Formosa, elenco que viene pisando fuerte en este sector ya que es único puntero y además todavía no sucumbió en ninguna presentación.





La derrota del AEC se dio con parciales de 16-25; 19-25 y 22-25, en un partido donde la visita mostró todo su potencial para llevarse el sexto triunfo consecutivo en el certamen. Los números reflejan el buen andar de Policial, que solamente tuvo algún susto en el tercer set ya que Echagüe luchó para estirar la historia, pero no fue suficiente. Los dirigidos por Roberto Ledesma habían caído el sábado ante San Martín por 3-1, cortándose así una racha de cuatro éxitos en serie.





voley.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira





Ahora, por el quinto weekend, el AEC se medirá en calidad de visitante con Paracao, en duelo de equipos paranaenses. Ambos elencos se midieron en el arranque de la Liga, donde el Negro se quedó con el triunfo. El Auriazul viene de perder el sábado ante Policial por 3-1, siendo el único equipo que le robó un set a los formoseños. En tanto, el viernes, había vencido a San Martín por 3 a 2, manteniéndose en el cuarto lugar con 11 puntos.





UNO MÁS DE LAS CHICAS. En su segundo juego en la Liga Argentina Femenina de vóley, San José de Entre Ríos venció este domingo a San Jorge de Santa Fe por 3 a 1. Los parciales del triunfo entrerriano fueron 25-22; 25-20; 18-25 y 25-20, para sumar el segundo triunfo consecutivo luego de vencer el sábado a Rivadavia de Villa María.