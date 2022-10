Libertador San Martín, sede de la doble fecha

footgolf villa libertador san martin 1.jpg

Por su parte en categoría seniors el líder es Sebastían Godoy, y en veteranos el puntero es Gabriel Kunz.

Como a lo largo de toda la Liga Profesional se harán presente los mejores jugadores del país, buscando puntos para quedar en lo más alto de la tabla.

El sábado desde la 10:00 se pondrá en marcha la competencia, y culminará el domingo por la tarde. Los jugadores podrán disfrutar de desayunos y almuerzos incluidos en el club.

La Liga Profesional es la más importante a nivel nacional, es organizada por la Asociación Argentina de Footgolf y la agencia de eventos corporativos Team Up y la juegan los mejores jugadores del país. Se viene disputando desde el año 2015 hasta la edición actual de manera ininterrumpida, y con un crecimiento exponencial.

Los jugadores que durante el año logran obtener handicap scratch ( es decir 0) son los que tienen habilitados jugar la Liga Profesional al año siguiente, a eso se debe su prestigio ya que allí se compite ante los mejores del país fecha tras fecha en cada una de las categorías.

Matías Perrone, último campeón del mundo, habló antes de esta competencia en Libertador San Martín de lo que fue la gira por el Viejo Continente. “Hicimos la gira europea doden también estuvo Brian Villarreal, nuestro campeón argentino que por primera vez viajó a Europa a competir y tuvo, no en resultados su mejor versión, pero no dejó de ser una experiencia positiva para él porque siempre se aprende. Viajar y competir afuera te da un salto cualitativo en tu juego porque se aprende un poco más de lo que se necesita para estar en buenas condiciones”, dijo y contó respecto de su producción: “En mi caso estuve en Inglaterra donde puede ganar un torneo histórico en el circuito y además ganar en tierras del mejor jugador del mundo también tiene su sabor especial. Un gran fin de semana ya que estuve jugando un footgolf de muy alto nivel y obviamente, vale decirlo, fue el primero en el año donde estuvo al cien por cien. Tuve uno de mis mejores niveles porque la verdad es que en el año no estuve sólido ni regular. Durante el año no estuve fino. Luego se jugó el Master que fue le último torneo europeo en mi caso donde tuve un muy buen primer día y los otros dos no alcanzaron. Yo no estuve a la altura, estuve flojo. De igual manera y e términos generales me llevo un lindo cierre de gira europea”.

Respecto de la Liga Profesional, expresó: “A mi, por viajar tanto, se me complica jugarla, pero cuando estoy sí la juego como es el caso de ahora en Entre Ríos. Es una fecha doble y siempre es lindo jugarla ya que es la más fuerte del país. No voy a competir porque me perdí varias fechas y se hace complicado. Estar en la Elite del footgolf argentino siempre le hace a uno muy bien porque se sigue aprendiendo sobre todo y además disfrutando. El cierre del año tendremos unos torneos grandes como el Argentina Open para uno de los torneo más lindos de jugar en todo el mundo y tiene Brasil, Uruguay y Chile sus torneos así que la idea es asistir a estos, veremos”.