Una de las grandes críticas que recibió Claudio Tapia desde que asumió como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tiene que ver con su fanatismo por Boca Juniors. El Chiqui, que en reiteradas ocasiones reconoció ser fanático del Xeneize, fue apuntado por propios y extraños como un mandatario que beneficiaría al club de La Ribera ni bien surja la posibilidad. En una entrevista con el programa Jaque y Mate, el dirigente habló al respecto y se defendió con argumentos sólidos.

"En su momento me molestaba que me tiren que era de Boca, hoy no. Cuando hablan de la 'AFA Bostera' y todas esas cosas, les recuerdo que bajo nuestra conducción, Boca no ganó nada, porque la Superliga no la organizamos nosotros", comenzó explicando Claudio, quien también ejerce como presidente en el Club Atlético Barracas Central, que forma parte de la Primera B.

Tapia no escatimó con sus declaraciones y agregó: "Nosotros armamos Copa Argentina, Recopa, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, que es donde AFA tiene representatividad. Entonces, ¿qué título ganó Boca desde que estoy? Ese es el error conceptual que tienen muchos, que a veces lo usan como autodefensa y por ahí la gente, que visceralmente piensa en su equipo se confunde y lo termina creyendo".

Posteriormente, el máximo mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino apuntó contra aquellos que quieren obtener beneficios hablando de la "AFA Bostera". "Si el fútbol fuera así, tan fácil, estaría muy mal. Pero mucho peor está escudarse detrás de eso para sacar algún beneficio. Porque cuando tiras esas cosas malintencionadas es para generar algo, pero la realidad marca otra cosa. Defendemos a todas las instituciones", sentenció.

Lo cierto es que el equipo que dirige tácticamente Gustavo Alfaro está muy lejos del título de la Superliga Argentina (Racing Club, líder de la competencia, supera al Xeneize por diez puntos), mientras que los otros certámenes locales como la Copa Argentina y la Copa de la Superliga todavía no cuentan con el debut del cuadro azul y oro. No obstante, Boca podría levantar su primer título bajo la conducción de Tapia, cuando choque contra Rosario Central por la Supercopa Argentina.