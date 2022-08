Leonel Pernía se llevó la atractiva final del Turismo Carretera en Paraná

La final tuvo un comienzo interesante porque el sanjuanino Facundo Della Motta se escapó en la punta, pero Werner –largó sexto– con un arrollador inicio superó en solo dos vueltas a dos autos, entre ellos al experimentado Matías Rossi en una maniobra ajustada y por fuera en la curva plana en el ingreso a la recta detrás de boxes.

La inexperiencia de Della Motta en la primera posición lo obligó a cometer errores y uno de ellos fue pasarse en el ingreso a la chicana, por lo que los comisarios deportivos le dieron cinco segundos de penalización. De esta manera, Aguirre –marchaba segundo– pasó a comandar la final.

Gran parte de la prueba se dio de esa manera con Della Motta –penalizado–, Aguirre, Leo Pernía, Werner y Rossi adelante. En el 17° giro Aguirre se puso a la par del auto de Della Motta, pero no pudo superarlo y se desesperaba porque desde atrás Pernía acortaba distancia.

El momento de angustia para Aguirre se dio a dos vueltas del final cuando al salir a la recta principal se rompió el motor y de esta manera Pernía pasó a liderar la prueba. Justo en esa vuelta cuando el Tanito pasó a encabezar el grupo, Rossi se tiró por dentro en la salida de la chicana y superó a Werner.

La carrera llegó a su final y Pernía administró la diferencia con Della Motta penalizado y alcanzó su primera victoria de la temporada en el CVE. Al podio lo completaron Rossi y Werner.

Completaron los primeros lugares: Mauricio Lambiris, Facundo Ardusso, Juan Pablo Gianini, Facundo Della Motta, Germán Todino, Marcos Landa y Nicolás Trosset. El concordiense Martín Ponte llegó 21° y el ramirense Ayrton Londero 34°. El uruguayense Nicolás Bonelli abandonó.

Tras el final, llegó el podio. “No es la forma de querer ganar porque me gusta ganar en pista, pero las Dodge y Werner estaban muy fuertes. Ganamos, defendimos el puesto 12 dentro de la copa y volver al triunfo a mi edad es un premio a tanto esfuerzo. Hicimos un cambio en el auto en los frenos para la final, después que me superó Valentín en el inicio, pensé que perdía todo, después tuve que defender a Mariano que estaba muy fuerte. No es fácil seguirle el ritmo a mi edad y por suerte se me dio”, manifestó el ganador.

“Estuve muy atento en todas las vueltas, fui siempre tirando para adelante. En la primera vuelta no estuve bien, después empecé con el buen ritmo y llegar al segundo lugar es muy bueno. El deseo era entrar en la copa, faltó poco, pero hay que trabajar para entrar en los 3 del último momento”, dijo Rossi.

“Un podio siempre es importante, queríamos ganar pero todavía no estamos a la altura, vamos a trabajar antes de la próxima fecha. No estamos bien frenando y doblando. Muy agradecido con todo el público”, expresó Werner.

Tras la competencia de Paraná, los clasificados a la Copa de Oro son: Canapino, Mangoni, Lambiris, Urcera, Benvenuti, Todino, Pernía, Castellano, Werner, Gini, Santero y De Benedictis.

La próxima fecha del TC, la 11° y primera de la Copa de Oro, se disputará el 18 de septiembre, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.

TC PISTA

El neuquino Lautaro De La Iglesia (Dodge) se impuso, de principio a fin, en la carrera final del TC Pista, disputada en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos en el marco de la 10° y última fecha de la etapa regular de la temporada 2022.

Hernán Palazzo (Dodge) y Matías Canapino (Chevrolet) completaron el podio entrerriano. Ya están los 12 clasificados a la Copa de Plata.

TC Paraná 1.jpg Agustín Martínez terminó 16°.

El Top 10 de la telonera del TC se completó con Facundo Chapur (Torino), Gabriel Gandulia (Ford), Humberto Krujoski (Dodge), Juan Scoltore (Chevrolet), Marcos Castro (Ford), el ramirense Damián Markel (Ford) y Diego Azar (Torino). El local Agustín Martínez (Ford) llegó 16°, mientras que el uruguayense Agustín De Brabandere (Ford) y el victoriense Juan Garbelino (Ford) abandonaron.

La competencia tuvo un común denominador: el absoluto dominio de De La Iglesia de principio a fin, siempre seguido de cerca por Hernán Palazzo y el arrecifeño Matías Canapino. De los giros finales queda para resaltar el ascenso de Facundo Chapur, quien superó a Krujoski y Gandulia para quedarse con la cuarta ubicación.

De esta manera, los clasificados a la Copa de Plata son Santiago Álvarez (1 victoria) con 320 puntos, Otto Fritzler (3) con 318,5, Lautaro De La Iglesia (1) con 286, Matías Canapino con 282,5, Facundo Chapur (1) con 274, Jeremías Olmedo (1) con 254, Humberto Krujoski con 243, Elio Craparo (1) con 235, Diego Azar con 233, Agustín De Brabandere con 225,5, Nicolás Impiombato con 224 y Agustín Martínez con 215.

La próxima fecha del TC Pista, la 11° y primera de la Copa de Plata, se disputará el 18 de septiembre, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.