Leonardo Morales recibido por su pueblo: Villa Urquiza

Recordemos que el defensor entrerriano salió del Paraná Campaña, luego tuvo un paso por Belgrano de Paraná. En el Mondonguero consiguió continuidad y gran desempeño que lo derivó a jugar la Primera B Nacional con Atlético Paraná.

Caravana recibimiento Leonardo Morales.mp4

Nuevamente fue uno de los destacados del plantel, Patronato posó los ojos en el y lo llevaron en la temporada 2017/18 para cumplir su sueño de debutar en la Primera División. Lamentablemente nunca fue tenido en cuenta y, al no ser tenido en cuenta, volvió a la segunda categoría del fútbol argentino para jugar en Santamarina de Tandil. En el Aurinegro tiene una gran temporada siendo titular en su gran mayoría. Al finalizar el Torneo de la Primera B Nacional 2018, posa sus ojos en él, Hernán Darío Ortiz, que había asumido como nuevo técnico de Gimnasia de La Plata. Se adaptó y se ganó la titularidad en el Tripero. Luego del Indio Ortíz llegó Diego Armando Maradona. Fue intercalando entre titular y suplente. En junio del 2020 vuelve a renovar y hoy es un valuarte en la defensa de Néstor Pipo Gorosito. Vive un gran presente y, ahora, lo disfruta con sus familiares en Villa Urquiza.

leo morales otra.jpg Juan Manuel Hernández / UNO

Ovación se acercó a la ciudad entrerriana y dialogó con Morales sobre la sorpresa y lo que representa en él, el pueblo que lo vio nacer.

“Agradecerle al pueblo. Siempre me acuerdo de ellos. Me pone muy emocionante todo esto. Mil gracias a todos”, comenzó, entre lagrimas, el defensor del conjunto tripero.

Fueron más de 50 vehículos, entre camionetas, autos y motos, los que acompañaron en la caravana al orgullo del pueblo. “Estoy temblando. Es una locura esto. No me lo esperaba para nada. Ojalá pueda seguir representándolos de la mejor manera”, agregó, con respecto a la sorpresa que le tenían preparada.

“Ellos me vieron crecer acá. Con la mayoría de los chicos que veo en la caravana he jugado al fútbol. Veo varios conocidos”, dijo, con respecto a la multitud que lo esperó.

Además de los agradecimientos, Leonardo Morales dejó este mensaje para su gente: “Muchísimas gracias. Espero que los esté dejando bien representado. Es la idea que se conozca el pueblo y su gente tan humilde. Los que me vieron crecer saben que estoy emocionado del pueblo y no lo cambio por nada, lo he dicho pilas de veces”.

Actualmente, su gran desempeño lo tiene como uno de los titulares del Lobo. Llegó en 2019 y, como si fuera poco, se dio el lujo de ser dirigido por Diego Armando Maradona. Así lo vivenció: “Tuve la suerte de que me diriga el Diego. Son cosas realmente inolvidables. Siempre voy a tener gratos recuerdos con él y los llevo muy adentro de mí”.

Gimnasia y Esgrima de La Plata finalizó en la novena posición con 41 puntos. El equipo de Gorosito realizó una gran campaña pero no pudo sostenerse en lo más alto. Sin embargo, lograron uno de los objetivos que fue clasificar a la siguiente edición de la Copa Sudamericana.

Ahora, Leo Morales, con el objetivo cumplido descansará en su amada ciudad. “Termina el campeonato y lo primero que quiero hacer es volver al pueblo que me vio nacer”, comenzó.

“Nos vamos a quedar poquito más de un mes. Así que intentaré juntarme con todos mis conocidos, charlar con ellos, recorrer la ciudad, visitar a mis familiares”, agregó Morales.

“Voy a disfrutar el momento y la tranquilidad de mi pueblo que no lo cambio por nada”.

“El miércoles voy a hinchar por Patronato. Una porque es el equipo de Entre Ríos y otra, porque juega ante Boca”, finalizó el defensor.