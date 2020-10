Leonardo Acosta: "Trataré de que mi paso sea importante"  

— Me llamaron los dirigentes y el técnico. Me hicieron saber las ganas de sumarme y me preguntaron si tenía intenciones devenir, a lo cual manifesté que sí y los puse en contacto con mi representante para que se pongan de acuerdo en lo económico.

— ¿Con qué club te encontraste?

— Con un lindo club, un club humilde en el cual te quieren hacer sentir que estás en una familia, con falencias como todos los equipos de la categoría, pero mucha predisposición y muchas ganas de trabajar y de ser protagonistas.

Embed Leonardo Acosta es Tricolor ⚫!



El atacante entrerriano llega a Brown para cumplir el anhelo de Vico.



✍ Firmó contrato hasta diciembre de 2022.



¡Bienvenido Leo, a romperla! pic.twitter.com/njCmwEBjis — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) September 25, 2020

— Pablo Vicó es el entrenador, un verdadero emblema y personaje del club. ¿Hablaste algo con él?

— Pablo apenas llegué me estaba esperando en el gimnasio del club para darme la bienvenida. Después me llevó a su casa que está pegada al gimnasio. Fuimos junto con el profe y ambos me contaron de qué manera trabajan y cómo se manejan. Gracias a Dios va todo bien.

— ¿Qué viste de los amistosos que jugaron?

— Con Nueva Chicago es el tercer amistoso que se juega, pero yo no he sido parte de ellos porque estoy trabajando diferenciado para ponerme bien físicamente y a la par del grupo. La verdad que entrenan bastante fuerte y estas dos semanas han sido duras, pero la idea es ponerme 10 puntos después de tantos meses. Calculo que desde el lunes ya me sumaré a entrenar con el grupo y en el cuarto amistoso ya voy a poder sumar unos minutos de fútbol.

— ¿Cuáles son las metas individuales y colectivas?

— Voy a tratar de que mi paso por el club sea importante. Estoy muy contento de estar acá y me voy a brindar al máximo tanto dentro como fuera de la cancha. En cuanto a lo grupal la idea es pelear cosas importantes, ser protagonistas.

La trayectoria del Wachiturro

Leonardo Samuel Acosta nació en Paraná el 10 de noviembre de 1989. Comenzó su carrera en Universitario y anduvo por el Torneo Paraná Campaña. Como profesional se inició en Atlético Paraná, donde debutó en 2006. En la temporada 2009/10 jugando en el Argentino C, el club logró ascender al Argentino B.

En el año 2011 es transferido a Patronato para jugar en la B Nacional. En 2016 fichó para San Martín de Tucumán de la Primera B Nacional. También jugó en Almagro y Atlético Rafaela. Ahora llegó a Brown.